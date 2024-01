WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken fordert nach den schweren Vorwürfen gegen Beschäftigte des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) erneut eine schnelle Aufklärung - auch, damit die Organisation ihre Rolle im Gazastreifen weiter erfüllen kann. "Es ist unbedingt erforderlich, dass das UNRWA unverzüglich, wie angekündigt, eine Untersuchung einleitet und Menschen gegebenenfalls zur Rechenschaft zieht", sagte Blinken am Montag in Washington.

Er betonte, das Hilfswerk spiele "eine absolut unverzichtbare Rolle dabei, sicherzustellen, dass Männer, Frauen und Kinder, die in Gaza so dringend Hilfe benötigen, diese auch tatsächlich erhalten". Keine andere Organisation habe eine vergleichbare Reichweite, Kapazität und Struktur. "Aus unserer Sicht ist es wichtig - mehr als wichtig; zwingend erforderlich - dass diese Rolle fortbesteht. Das unterstreicht also nur, wie wichtig es ist, dass das UNRWA dieses Problem so schnell, effektiv und gründlich wie möglich angeht." Man habe die Vorwürfe nicht eigenständig prüfen können, sagte Blinken. Sie seien aber äußerst glaubwürdig. Sollten sie sich bestätigen, müssten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, "damit so etwas nicht noch einmal passiert".

Zwölf der mehreren Tausend Mitarbeiter des UNRWA im Gazastreifen wird vorgeworfen, in das Massaker der Hamas in Israel verwickelt gewesen zu sein. Wichtige Geldgeber wie die USA, Großbritannien und auch Deutschland haben ihre Zahlungen an das Hilfswerk im Gazastreifen deshalb vorerst eingestellt. Die UN-Organisation feuerte die Mitarbeiter und will den Vorwürfen nachgehen./gei/DP/zb