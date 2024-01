DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Januar

=== *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 3. Quartal: -0,1% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/-1,1% gg Vj *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar HVPI PROGNOSE: +3,1% gg Vj zuvor: +3,3% gg Vj *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,3% gg Vq 3. Quartal: 0,0% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj 3. Quartal: -0,4% gg Vj *** 10:00 DE/Bundestag, Haushaltsdebatte (bis 2.2.), Berlin *** 10:00 HR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Konferenz zu "Ein Jahr Euro in Kroatien" *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,3% gg Vj 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,1% gg Vj 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Pk zu Reform stationärer Versorgung, Berlin *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+0,1% gg Vj 3. Quartal: -0,1% gg Vq/ 0,0% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,5 zuvor: 96,4 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,0 zuvor: -9,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,1 Vorabschätzung: -16,1 zuvor: -15,1 11:00 DE/Deutsche WindGuard, VDMA Power Systems, WAB, Pk zum Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2023 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk zur Konjunkturprognose 2024, Berlin 11:00 DE/VDA, Digitale Jahresauftakt-Pressekonferenz 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion neuer 2,50-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit März 2026 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Jahresergebnis *** 12:00 DE/IGBCE, Veröffentlichung der Forderungsempfehlung für die Tarifrunde Chemie 2024 *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Jahresergebnis *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/IWF, Update zum Weltwirtschaftsausblick *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 115,0 zuvor: 110,7 *** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit Moritz Schularick zu "Währungshüter als ewige Retter in der Not?" 16:30 DE/Forum New Economy, Talk von Bundesbank-Präsident Nagel und dem Präsidenten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Schularick, zum Thema "Die Rolle der Zentralbank in Finanzkrisen", Berlin *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis 22:05 US/Mondelez International Inc, Jahresergebnis 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis *** - CH/Handelsbilanz Dezember - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

