BP - Der aktivistische Investor Bluebell hat BP dazu gedrängt, seine Zusagen für die grüne Transformation des Unternehmens zurückzuziehen. In einem Brief an das Board schreibt Bluebell, das Vorhaben, die Öl- und Gasproduktion um 25 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2019 zu senken bedeute eine Vernichtung von Shareholder Value, indem BP sich schneller von Öl und Gas abwende als die Gesellschaft. "Diese irrationale Strategie hat, was verständlich ist, den Wert der BP-Aktie gedrückt", so Bluebell. (Financial Times)

VIESSMANN - Nachdem zu Jahresbeginn der Verkauf der Kernsparte des Heizungs- und Klimaspezialisten Viessmann vollzogen wurde, startet die gleichnamige Familie jetzt in eine neue Zukunft. Geschätzte 10 Milliarden Euro stehen für visionäre Investitionen in Lebensräume für künftige Generationen bereit. Dafür hat sich Firmenchef Max Viessmann einen Finanzexperten als COO in den Vorstand geholt. Boris Scukanec Hopinski ist seit Jahresbeginn neuer Chief Operating Officer (COO) der Viessmann Group, wie das Handelsblatt erfuhr. (Handelsblatt)

January 30, 2024

