Eine schwache Bayer-Aktie hat den DAX am Montag ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex ging am Ende mit einem Vlerust von 0,1 Prozent auf 16.941,71 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag düfte sich der DAX wieder nach oben bewegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent höher auf 17.005 Zähler.Auf der Terminseite stehen am heutigen Dienstag wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem UPS, General Motors, der BioNTech-Partner Pfizer und am Abend ...

