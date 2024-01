Swiss Prime Sites Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Akara Swiss Diversity Property Fund PK: Portfolio-Update und Outlook 2024



30.01.2024 / 08:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) startet mit erfreulichen Neuigkeiten ins 2024. Abschluss einer Sacheinlage im Umfang von rund CHF 125 Mio.

Anfang Dezember 2023 konnte der Kauf von fünf Wohnliegenschaften in der Westschweiz von der Ascaro Vorsorgestiftung mittels Sacheinlage beurkundet werden. Durch die Sacheinlage gewinnen wir mit der Ascaro Vorsorgestiftung eine attraktive neue Investorin und können gleichzeitig unsere Fremdkapitalquote unter 26% senken. Darüber hinaus stärken wir mit den fünf Liegenschaften unsere Wohnquote und bauen die regionale Diversifikation in den Kantonen Waadt und Neuenburg aus. Repositionierung Entwicklungsprojekt in Uitikon-Waldegg

In Uitikon-Waldegg (ZH) realisieren wir in drei Bauetappen das Projekt «Leuen Waldegg» mit total 207 Wohnungen. Die mit SNBS-Gold- und SNBS-Platin-Label geplante Neubausiedlung mit 17 drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern mit grosszügiger Fernsicht liegt am Fusse des Naherholungsgebiets des Uetlibergs. Die zweite Etappe «Leandro» ( https://www.leandro-uitikon.ch/ ) wurde neu als Stockwerkeigentum repositioniert. Teile der 47 Eigentumswohnungen werden im November 2024 bezogen, die restlichen im 1. Semester 2025. Der Verkauf startet Ende Februar 2024. Die Neupositionierung hat zu einer deutlichen Aufwertung der Liegenschaft geführt. Der Gewinn wird beim Verkauf der Eigentumswohnungen im Geschäftsjahr 2024 und 2025 realisiert. Strategische Verkäufe im 4. Quartal 2023

Die durchgeführten strategischen Verkäufe tragen dazu bei, die Cashflow-Rendite des Produktes zu steigern und Kapitalgewinne für unsere Investoren zu erzielen. Im 4. Quartal 2023 haben wir die grosse Nachfrageseite nach kleineren Wohnliegenschaften im Markt genutzt und 12 Liegenschaften im Kanton Zürich im Umfang von CHF 177.3 Mio. strategiekonform verkauft. Die Verkäufe erfolgten mit einem realisierten Kapitalgewinn in der Höhe von über CHF 7 Mio. Dabei handelt es sich um 11 Wohnobjekte in Zürich, Winterthur, Meilen und Spreitenbach und eine Retail-Liegenschaft in der Stadt Zürich. Kapitalerhöhung im 2. Quartal 2024

Die Fondsleitung des Akara Diversity PK plant im 2. Quartal 2024 die nächste Emission. Dies gibt bestehenden Investoren die Möglichkeit, die Dividende zu reinvestieren. Im Umfang der Dividenden-Wiederanlagemöglichkeit erfolgt die Emission erneut ohne Ausgabekommission. Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. Verwendung des Kapitals

Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios eingesetzt. Exklusive Transaktionsopportunitäten konnten bereits gesichert werden. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert. Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten. Medienmitteilung (PDF) Zug, 30. Januar 2024 Portfolio-Update mit strategischen Verkäufen und einer Sacheinlage

Repositionierung Entwicklungsprojekt in Uitikon-Waldegg

Geplante Emission im 2. Quartal 2024 Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Monika Gadola Hug, Business Development

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 8.2 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.1 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



