Zürich - Der Kampf gegen die Inflation ist laut dem Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) noch nicht definitiv gewonnen. Die Situation habe sich natürlich deutlich verbessert, aber negative Überraschungen seien nicht auszuschliessen, sagte Thomas Jordan am Montagabend in der TV-Sendung «Eco Talk» von SRF. So könnte es laut dem obersten Währungshüter der Schweiz mehr Zweitrundeneffekte geben oder die Energie könnte wieder teurer werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...