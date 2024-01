DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das US-Finanzministerium wird im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich 760 Milliarden Dollar Schulden aufnehmen. Das sind 55 Milliarden Dollar weniger als zuvor geschätzt. Als Grund für den geringeren Mittelbedarf nannte das Ministerium höhere Einnahmen und einen höheren Kassenbestand von voraussichtlich 750 Milliarden Dollar zum Ende des Quartals. Für das zweite Quartal rechnet das Ministerium mit der Emission kurzlaufender Schuldtitel im Volumen von 202 Milliarden Dollar und einem Kassenbestand von 750 Milliarden Dollar. Im zweiten Kalenderquartal ist der Finanzbedarf in der Regel geringer, da zum 15. April die Einkommenssteuererklärungen der US-Bürger fällig werden. Im vierten Kalenderquartal 2023 nahm das Finanzministerium 776 Milliarden Dollar auf und schloss mit einem Kassenbestand von 769 Milliarden Dollar ab. Die Höhe der Kreditaufnahme entsprach der vorherigen Schätzung des Ministeriums, obwohl ein Kassenbestand von 750 Milliarden Dollar erwartet worden war.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Jahresergebnis

12:30 US/General Motors Co (GM), Jahresergebnis

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis

22:05 US/Mondelez International Inc, Jahresergebnis

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 115,0 zuvor: 110,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.952,75 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.707,50 +0,0% Nikkei-225 36.065,86 +0,1% Hang-Seng-Index 15.752,17 -2,0% Kospi 2.498,81 -0,1% Shanghai-Composite 2.848,89 -1,2% S&P/ASX 200 7.600,20 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Eine sehr schwache Tendenz in Hongkong und andernorts wenig veränderte Indizes prägen das Bild. Gute Vorgaben aus den USA werden damit nur zum Teil nachvollzogen. Dort hatten sinkende Marktzinsen am Aktenmarkt für Kauflaune und neue Rekordhochs der Indizes gesorgt. Auslöser war, dass der Mittelbedarf der USA für das zweite Quartal deutlich gesenkt wurde. Für Verunsicherung an den chinesischen Börsen sorgt das Urteil eines Hongkonger Gerichts vom Montag, das eine Liquidation des Immobilien-Krisenkonzerns Evergrande verfügt hatte. Weiter unklar ist, wie Festlandchina, wo Evergrande fast sein komplettes Geschäft bestreitet, auf das Urteil reagieren wird. Die Evergrande-Aktie war am Vortag nach Bekanntwerden des Urteils um über 20 Prozent abgestürzt, ehe sie vom Handel ausgesetzt wurde, was sie weiterhin ist. Andere Immobilienaktien stehen unter Druck: Country Garden verlieren 4,3, China Resources Land 3,0 oder Longfor 7,3 Prozent. Die Aktie des Börsenbetreibers Japan Exchange Group zieht nach Vorlage von Quartalszahlen um gut 3 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Nucor legten um 1,5 Prozent zugelegt. Der Stahlhersteller hatte für sein viertes Quartal einen deutlich niedrigeren Gewinn ausgewiesen, der aber ebenso wie der Umsatz die Erwartungen des Marktes übertraf. Crane zeigten sich wenig verändert, nachdem der Industriegüterhersteller Quartalszahlen berichtet hatte, die knapp über den Erwartungen ausgefallen waren. Sanmina machten dagegen einen Satz um fast 20 Prozent. Der Fertigungsdienstleister hatte neben der Vorlage von Erstquartalszahlen Zweitquartalszahlen über den bisherigen Erwartungen in Aussicht gestellt. Northrop Grumman verteuerten sich um 1,3 Prozent mit der Mitteilung des Rüstungsunternehmens, beschleunigt eigene Aktien zurückzukaufen. Harmonic verbilligten sich um 4,5 Prozent. Der Anbieter von Videorouting-, Server- und Speicherprodukten hatte zwar gute Quartalszahlen vorgelegt, aber auch mit einem enttäuschenden Ausblick aufgewartet. Calix sackten um 21 Prozent ab. Das Breitbandsoftwareunternehmen hatte mit Zahlen und Ausblick enttäuscht. Arcus Biosciences (+11%) profitierten davon, dass Gilead Sciences 320 Millionen Dollar in das Unternehmen investieren will. Woodward wurden um 6,2 Prozent nach oben genommen. Der Hersteller von Steuerungssystemen für Turbinen hatte neben der Vorlage starker Quartalszahlen den Ausblick erhöht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.333,45 +0,6% 224,02 +1,7% S&P-500 4.927,93 +0,8% 36,96 +3,3% Nasdaq-Comp. 15.628,04 +1,1% 172,68 +4,1% Nasdaq-100 17.596,27 +1,0% 175,26 +4,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 850 Mio 749 Mio Gewinner 2.062 1.614 Verlierer 788 1.185 Unverändert 75 120

Fester - Ein Rückgang der Marktzinsen sorgte am Aktienmarkt für Schwung. Dow und S&P-500 markierten neue Rekordhochs. Mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank, die Arbeitsmarktdaten am Freitag sowie eine Reihe bvon Unternehmen aus dem Techhnologiesetor setzte sich Zuversicht durch. Die Entwicklung im Nahen Osten, wo am Wochenende drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff durch proiranische Milizen in Jordanien getötet wurden, verlor im Handelsverlauf etwas an Schrecken. Das Weiße Haus beteuerte ungeachtet der von US-Präsident Joe Biden angekündigten Vergeltung, dass die USA keinen Krieg mit dem Iran wollten. Amazon verzichtet nach Gegenwind der Kartellbehörden auf die Übernahme des Staubsaugerroboterherstellers iRobot. Beide Unternehmen einigten sich darauf, ihre Übernahmevereinbarung zu beenden. iRobot knickten um 8,8 Prozent ein, Amazon stiegen um 1,4 Prozent. Tesla stiegen um 4,2 Prozent. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr Investitionen von über 10 Milliarden Dollar. In den Folgejahren sollen die Aufwendungen aber nachlassen. Der Pennystock Palisade Bio haussierte um 85 Prozent. Auslöser war die Mitteilung, die beantragte Ausgabe neuer Aktien zurückzuziehen und sich nun von seinen Aktionären die Zustimmung für eine Aktienzusammenlegung zu holen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,32 -1,6 4,33 -10,4 5 Jahre 3,99 -4,2 4,03 -1,0 7 Jahre 4,04 -5,8 4,10 7,1 10 Jahre 4,08 -6,0 4,14 20,2 30 Jahre 4,33 -4,1 4,37 36,0

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mehrheitlich an und drückten die Renditen somit ins Minus. Dazu trug bei, dass das US-Finanzministerium seine Schätzung für den Mittelbedarf im laufenden Quartal um 55 auf 760 Milliarden Dollar gesenkt hatte.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:26 % YTD EUR/USD 1,0822 -0,1% 1,0834 1,0847 -2,0% EUR/JPY 159,43 -0,2% 159,81 160,33 +2,5% EUR/GBP 0,8519 -0,1% 0,8524 0,8531 -1,8% GBP/USD 1,2704 -0,0% 1,2710 1,2714 -0,2% USD/JPY 147,32 -0,1% 147,51 147,81 +4,5% USD/KRW 1.329,80 -0,1% 1.331,55 1.334,03 +2,5% USD/CNY 7,1770 +1,1% 7,0987 7,0966 +1,1% USD/CNH 7,1868 -0,0% 7,1878 7,1891 +0,9% USD/HKD 7,8141 +0,0% 7,8133 7,8155 +0,0% AUD/USD 0,6612 +0,0% 0,6612 0,6590 -2,9% NZD/USD 0,6138 +0,1% 0,6133 0,6097 -2,9% Bitcoin BTC/USD 43.322,29 +0,4% 43.139,79 42.208,79 -0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte zu, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Die Bewegung dürfte eher vom Euro ausgegangen sein, nachdem EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau in einem Interview eine frühe Senkung der Leitzinsen durch die EZB ins Spiel gebracht hatte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,23 76,78 +0,6% +0,45 +7,0% Brent/ICE 82,81 82,4 +0,5% +0,41 +7,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise drehten im Verlauf ins Minus. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 76,78 Dollar je Barrel. Am Freitag waren die Preise mit neuen Angriffen der vom Iran kontrollierten Huthi-Milizen auf Handelsschiffe im Roten Meer noch gestiegen. Die bislang ausgebliebene US-Reaktion auf den tödlichen Angriff anderer proiranischer Gruppen auf US-Truppen in Jordanien linderte etwas die Sorge vor einer direkten Konfrontation zwischen den USA und dem Iran bzw. einer Ausweitung des Nahostkrieges und drückte auf die Preise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.034,85 2.033,20 +0,1% +1,66 -1,3% Silber (Spot) 23,20 23,20 0% 0 -2,4% Platin (Spot) 930,30 931,50 -0,1% -1,20 -6,2% Kupfer-Future 3,87 3,88 -0,3% -0,01 -0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Anleiherenditen machten das zinslos gehaltene Gold attraktiver, dessen Preis um 0,4 Prozent auf 2.026 Dollar stieg.

