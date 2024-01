Die Aktien von Texas Instruments befinden sich seit dem Verlaufstief bei 139,48 Euro von Ende Oktober in einem Aufwärtstrend. Dabei konnten die Titel bisher im Verlaufshoch 176,65 Euro am 24. Januar erreichen und gerieten dann langsam unter Druck. Mit der Präsentation der Quartalszahlen in der Vorwoche und dem weiteren Ausblick kamen die Papiere dann stark unter die Räder. Die Aktien von Texas Instruments konnten sich nach dem Kursrutsch der Vorwoche ...

