Die Aktie von Thyssenkrupp steht seit Wochen unter Druck. Während sich der DAX unverändert auf Rekordjagd befindet, hat der Industriekonzern seit Mitte November mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Derweil laufen die Verhandlungen mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH wegen einer Partnerschaft im Stahlgeschäft offenbar weiter.Man führe "konstruktive und ergebnisoffene Gespräche", erklärte Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López in seiner am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung. ...

