Die Hausse nährt die Hausse - und Amazon gibt weiter Gas an der Börse. Die Aktie des E-Commerce-, Cloud- und Werbespezialisten kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit April 2022. Am Donnerstag (nachbörslich) legt Amazon seine Quartalszahlen vor - die Chancen auf eine positive Bilanz stehen gut.Dieser Ansicht ist unter anderem die UBS. Die Analysten der Schweizer Bank haben ihre Kaufempfehlung für Amazon vor den Zahlen bestätigt, vor allem mit Hinblick auf AWS. "Wir erwarten, dass sich die ...

