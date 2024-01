Eine feste Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag beinahe noch ins Plus verholfen. Mit einem solchen wird der DAX am Dienstag einen neuen Anlauf auf das Allzeithoch bei 17.003 nehmen. Unterstützung dürfte von Indexschwergewicht SAP kommen. Im Fokus stehen ferner Fresenius, Mercedes-Benz, Porsche AG, Rheinmetall, SAP und Vonovia.

