Nach den moderaten Vortagesverlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas Fahrt aufnehmen. Der DAX könnte sich über das bisherige Rekordhoch bei gut 17.003 Punkten aufschwingen. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex am Montag eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,25 Prozent auf 16.999 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Anstieg um rund 0,3 Prozent erwartet. Rückenwind gibt es aus den USA. Dort hatten der Dow Jones Industrial und ...

