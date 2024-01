DJ Diageo-Gewinn wegen sinkender Umsätze in Lateinamerika geringer

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Stark rückläufige Umsatzzahlen in Lateinamerika und der Karibik haben den Gewinn von Diageo in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2023/24 deutlich gedrückt. Der in London ansässige Hersteller von Johnnie Walker Scotch Whisky, Guinness Stout und Smirnoff Wodka erwirtschaftete im Zeitraum von Juli bis Dezember 3,08 Milliarden US-Dollar Gewinn vor Steuern nach 3,60 Milliarden im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Diageo weist erstmals Zahlen in US-Währung aus.

Diageo verzeichnete auf organischer Basis einen Rückgang des Nettoumsatzes um 0,6 Prozent und verfehlte damit die Markterwartung eines unveränderten Umsatzes. Das Absatzvolumen ging um 9 Prozent zurück.

In Lateinamerika und der Karibik macht Diageo 11 Prozent des Konzernumsatzes. Dort war die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr hoch, und in diesem Jahr der Konsum aufgrund konjunkturellen Drucks gedämpft.

