Morgan Stanley hat Lufthansa von "Underweight" auf "Equal weight" hochgestuft und das Kursziel von 6,70 auf 9,80 Euro erhöht.Analyst Conor Dwyer sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie für 2024 Risiken für die Ticketpreise - vor allem auf der Langstrecke wegen dort steigender Kapazitäten. Dies werde wohl abgemildert vom Frachtaufkommen, was zum Beispiel der Lufthansa helfe.Der International ...

