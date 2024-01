Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Party #576: Bitte helft meinem Ferialpraktikanten, Wienerberger kauft kreativ und die Erste Group, die mag die BawagDie Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #576 geht es um ...- den ATX nach 7 Tagen Plus etwas schwächer- Gewinner aus der Private Investor Relations Österreich Group. Agrana vorne- Wienerberger mit fetter Serie- Vintage Content zur Post- Erste Group mag Bawag- Pierer Mobility stellt sich neu auf- Aktien-Umfrage meines ...

