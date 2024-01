Millionen von Verbrauchern in Italien, Frankreich, Deutschland und Belgien erreicht

EcceBio, das dreijährige Programm, das von der Europäischen Union und Unaprol im Rahmen der EU-Verordnung 1144/2014 kofinanziert wird, hat das Ende seines ersten Jahres erreicht. Die vorläufige Bilanz ist mehr als positiv. Dank einer integrierten Kommunikationskampagne, die sich auf die Qualitäten der Oliven- und Olivenölerzeugung in der EU konzentrierte und so strukturiert war, dass sich digitale Marketinginstrumente, Vor-Ort-Aktivitäten und die Kommunikation über traditionelle Medien abwechselten, konnten Millionen von Verbrauchern und Akteuren des Sektors in Italien, Frankreich, Deutschland und Belgien erreicht werden.

Im Mittelpunkt der Kommunikationsstrategie standen die auf die Verbraucher ausgerichteten Aktivitäten, wie z. B. die Aktivitäten in den Verkaufsstellen in Italien und Deutschland oder die Aktivitäten für die Gastronomie in Italien und Frankreich. Während im "Bel Paese" die große Einzelhandelskette Conad für die europäischen Oliven und den Olivenanbau warb, fiel in Deutschland die Wahl auf ein Netz von Feinkostläden in verschiedenen Regionen des Landes. Auch im Horeca-Sektor war eine Diversifizierung der Planung zu beobachten:

In Italien konzentrierten sich die Planungsaktivitäten auf Rom, während in Frankreich neben Paris mehrere Regionen wie New Aquitaine, Île-de-France, Provence, Côte d'Azur und Normandie ins Visier genommen wurden.

Diese Aktivitäten wurden durch Öffentlichkeitsarbeit und digitale Marketingmaßnahmen unterstützt. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten ein Programm von Werbekampagnen in den sozialen Medien, die mehr als 10 Millionen Verbraucher in den vier Zielländern erreichten, ausführliche Fernsehsendungen im italienischen Radio und Fernsehen RAI, die Unterstützung von FL Regie, der wichtigsten Verlagsgruppe in Frankreich, die sich dem Gaststättengewerbe widmet, und die Unterstützung von Food Influencern und Bloggern mit Zehntausenden von Followern, die sich für das Projekt EcceBio entschieden haben.

Die einzige Aktivität, die direkt auf das zweite Jahr verschoben wurde, waren die Schulungsworkshops für die Hotelfachschulen in den vier Zielländern. In diesem ersten Jahr lag der Schwerpunkt auf der Methodik, die Workshops in den akademischen Kalender der verschiedenen kontaktierten Einrichtungen einzubinden. Die erste Veranstaltung wird daher in diesem Frühjahr stattfinden und Studenten der IPSEOA Vincenzo Gioberti in Rom, des EHTP-Netzwerks (Ecoles Hôtelières de Paris), der Ecole Hôtelière der Provinz Namur oder der Italienischen mediterranen Kochschule in München einbeziehen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240130607548/de/

Contacts:

info@eccebio.eu +390669202304