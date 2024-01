Nach einer starken Handelswoche (+4,3%) hat sich die Siemens-Aktie am Montag etwas leichter präsentiert. Rückblick: Die Siemens-Aktie war zum Jahresstart bis auf 171,06 EUR gestiegen und hatte damit ein neues Allzeithoch erreicht. Anschließend gingen die Kurse jedoch in eine Korrektur über, wobei am 17. Januar das 2022er-Hoch auf den Prüfstand gestellt ...

