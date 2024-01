Nach der jüngsten Korrektur geht es für den Bitcoin seit Freitag wieder aufwärts. Am Dienstagvormittag steigt er um rund drei Prozent und notiert damit inzwischen wieder deutlich oberhalb der tags zuvor zurückeroberten 43.000-Dollar-Marke. Und die Analysten von Santiment haben Grund zur Annahme, dass der mittelfristige Aufwärtstrend anhält.Die Experten verweisen darauf, dass das Bitcoin-Angebot an Kryptohandelsplätzen seit der wegweisenden US-Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC am 10. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...