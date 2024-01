© Foto: Omar Marques - picture alliance



Die Rallye in der Aktie von PDD Holdings, dem Mutterkonzern der Online-Shopping-Plattform Temu, hat gestern nach einem Tagesverlust von über acht Prozent ein jähes Ende gefunden. Was ist da los?PDD gestern deutlich schwächer als die Peers Dass Kurse nicht in den Himmel wachsen, mussten gestern Anleger von PDD Holdings erfahren. Mit einem Minus von acht Prozent fuhr das Papier den höchsten Tagesverlust seit März letzten Jahres ein. In einem für Technologieaktien eigentlich freundlichen Markt, der Nasdaq 100, in dem auch PDD gelistet ist, legte zum Handelsschluss 1,01 Prozent zu, war das Papier mit großem Abstand das Schlusslicht. China-Aktien insgesamt hatten gestern nach der Meldung über …