Laut ISG Provider Lens-Bericht können Dienstanbieter Unternehmen bei der Aufrüstung ihrer bestehenden Infrastruktur unterstützen, damit sie die Vorteile der unternehmensweiten Analytik voll ausschöpfen können.

Analytik-Initiativen in der gesamten Europäischen Union bilden die Grundlage für umfassende geschäftliche und digitale Transformationen, so ein neuer Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens Analytics Services Report 2023 für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass der Markt für Analysedienstleistungen in Europa deutlich an Zugkraft gewinnt. Die Nachfrage wird von europäischen Unternehmen angekurbelt, die die Notwendigkeit der Einführung von unternehmensweiten Analysen erkannt haben. Laut ISG-Bericht setzen diese Firmen auf Spitzentechnologien, lösen sich von Altsystemen und sorgen für eine allgemeine digitale Denkweise und Kultur im Unternehmen.

"Europäische Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, die von ihnen eine Innovationsmentalität und -kultur verlangen, die sie zu Investitionen in digitale Fähigkeiten, Analytik und KI drängt", sagt Dorotea Baljevic, ISG Analytikleiterin in EMEA. "Anbieter können ihnen dabei helfen, ihre Herangehensweise zu ändern, und das bei einer deutlich reduzierten Zykluszeit."

Laut ISG-Bericht erfordert die Unternehmensanalytik erhebliche Investitionen in die Aufrüstung der bestehenden Infrastruktur. Dies erfordert eine sorgfältige Entwicklung und Integration von Datenbeständen, eine sorgfältige Planung und technisches Fachwissen, um sicherzustellen, dass die aufgerüstete Infrastruktur alle Funktionen von Analysetools unterstützt und die notwendige Grundlage für datengestützte Entscheidungsfindung bietet.

Die Verwendung historischer Daten und Trends zur Vorhersage des künftigen Infrastrukturbedarfs und der damit verbundenen Kosten kann dem Bericht zufolge zu einer besseren Budgetierung und Planung beitragen.

"Digitale Leiter suchen nach Lösungen, die ihnen helfen, datenzentrische Initiativen zu priorisieren und mit den Geschäftszielen des Unternehmens in Einklang zu bringen", sagt Jan Erik Aase, Partner und Globaler Leiter, ISG Provider Lens Research. "Service Provider können Unternehmen mit der notwendigen Grundlage ausstatten, um eine robuste KI-Strategie aufzubauen, indem sie ihre IP-Assets wie Beschleuniger, Frameworks und Plattformen nutzen, die auf digitalen Technologien wie KI/ML, Deep Learning, NLP und Computer Vision basieren."

Der Bericht untersucht auch, wie Unternehmen aktiv Data-Fabric- und Data-Mesh-Ansätze im Rahmen eines strategischen Wechsels zu dezentraleren und skalierbaren Datenarchitekturen übernehmen.

Der ISG Provider Lens Analytics Services Report 2023 für Europa bewertet die Fähigkeiten von 61 Anbietern in acht Quadranten: Data Science Services großer Markt, Data Science Services mittlerer Markt, Data Science Services Spezialist, Data Engineering Services großer Markt, Data Engineering Services mittlerer Markt, Data Engineering Services Spezialist, Data Management Services großer Markt und Data Management Services mittlerer Markt.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, HARMAN Digital Transformation Solutions, HCLTech, Infosys, Mphasis, Orange Business, Persistent Systems, TCS, Tech Mahindra, Virtusa und Wipro als Leiter in jeweils drei Quadranten, während Alexander Thamm, Fractal, Hexaware, Quantiphi, Reply, Tiger Analytics und Tredence jeweils als Leiter in zwei Quadranten genannt werden. CGI wird als Leiter in einem Quadranten genannt.

Darüber hinaus wird NTT Data als Rising Star ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach ISG-Definition in drei Quadranten genannt, während ITC Infotech und MathCo als Rising Stars in jeweils zwei Quadranten genannt werden.

Eine angepasste Version des Berichts ist bei Orange Business erhältlich.

Der ISG Provider Lens Analytics Services Report 2023 für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen ISG-Beraterteams kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie deckt derzeit Anbieter ab, die ihre Dienstleistungen weltweit, in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten, wobei in Zukunft weitere Märkte hinzukommen werden. Weitere Informationen über ISG Provider Lens Research finden Sie auf dieser Website.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Veränderungsmanagement, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut, USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Fachleute in mehr als 20 Ländern ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, sein umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how und seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten auf der Grundlage der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

