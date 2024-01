Turin, Italien (ots/PRNewswire) -- Die von CDP Venture Capital und Santander Alternative Investments (über den Santander InnoEnergy Climate Fund) geleitete Finanzierungsrunde wird von bestehenden Investoren unterstützt und erfolgt zeitgleich mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten der Tau Group in ihrer neuen AnlageDie Tau Group, ein führendes Technologieunternehmen, das die Energiewende und Dekarbonisierung vorantreibt, setzt einen neuen globalen Standard für isolierte Drähte für Elektromotoren. Tau hat erfolgreich eine Erweiterung seiner Serie-B-Finanzierungsrunde um 11 Millionen EUR abgeschlossen. CDP Venture Capital und Santander Alternative Investments (über den Santander InnoEnergy Climate Fund) übernahmen die Führung bei dieser Runde, wobei sie weiterhin von bestehenden Investoren unterstützt wurden. Diese strategische Finanzierung steht im Einklang mit dem gleichzeitigen Ausbau der Produktionskapazitäten von Tau in einer neuen Anlage, die auf die Erfüllung langfristiger Lieferverträge ausgerichtet ist, die kürzlich mit Partnern aus der Automobilindustrie abgeschlossen wurden.Die Tau Group steht an der Spitze der Energiewende und hat sich auf die Dekarbonisierung der Energie und die Elektrifizierung des Verkehrs spezialisiert. Die patentierten Technologien des Unternehmens schaffen ein Gleichgewicht zwischen nachhaltiger, ressourcenschonender Herstellung und der für eine effektive Elektrifizierung erforderlichen robusten Leistung. Ihr Schwerpunkt auf kohlenstoffbewussten Schutzbeschichtungen für Hochleistungsdrähte aus Kupfer, Aluminium und Stahl hat sie zu einem wichtigen Akteur bei der Entwicklung kleinerer, umweltfreundlicherer, langlebigerer und leistungsstärkerer Motoren, Transformatoren und Generatoren gemacht."Diese Investition in Höhe von 11 Millionen EUR stellt einen entscheidenden Moment für die Tau Group dar und unterstreicht unser Engagement für eine Vorreiterrolle im Bereich nachhaltiger Technologien", so Francesco Taiariol, CEO und Mitbegründer der Tau Group. "Mit der Unterstützung von CDP Venture Capital und dem Santander InnoEnergy Climate Fund sind wir in der Lage, die Einführung der Elektromobilität zu beschleunigen und einen positiven Wandel in der globalen Transportlandschaft herbeizuführen."CDP Venture Capital ist über seinen Corporate Venture Capital-Fonds Corporate Partner I mit den Teilfonds IndustryTech und EnergyTech an dem Vorhaben beteiligt. CDP Venture Capital investiert gemeinsam mit dem regionalen Ko-Investitionsfonds Piemonte Next, der von CDP Venture Capital gegründet und verwaltet und vom Finanzinstitut der Region Piemont Finpiemonte mit dem Ziel gezeichnet wird, die Investitionen in Innovationen für die Region zu maximieren."Die revolutionäre, von der Tau Group patentierte Technologie verspricht, die Leistung von Leitern erheblich zu verbessern, einen Wettbewerbsvorteil in der Branche zu schaffen und den Weg für nachhaltigere Lösungen in der Welt der elektrischen Leitung zu ebnen", kommentiert Enrico Fil\u00ec, Head of IndustryTech sub-fund of Corporate Partners I fund, CDP Venture Capital, "Die neue Finanzierung wird die Produktionskapazität von Tau durch ein neues Werk und neue Produktionslinien unterstützen, die darauf abzielen, die steigende Nachfrage des internationalen Automobilsektors zu befriedigen. Tau ist ein ideales Ziel für den cvc-Fonds von CDP Venture Capital, der Unternehmen unterstützt, die eine Brücke zwischen großen Industriekonzernen und neuen, bahnbrechenden Lösungen schlagen."Die Aufgabe des Santander InnoEnergy Climate Fund besteht darin, die Energiewende in verschiedenen Sektoren zu beschleunigen, darunter auch im Bereich Mobilität. Diese Ausrichtung sowie das Know-how und das Netzwerk der Unternehmen, die hinter dem Fonds stehen (Santander und InnoEnergy), machen ihn zum jetzigen Zeitpunkt zu einem perfekten Verbündeten für die Tau Group.Da die Tau Group weiterhin Fortschritte in der nachhaltigen Magnetdrahtherstellung macht, schafft die zusätzliche Finanzierung die Voraussetzungen für ein aufregendes Kapitel des Wachstums und der Wirkung auf globaler Ebene. Die im Rahmen dieser Verlängerung aufgebrachten Mittel werden den Wachstumskurs der Tau Group vorantreiben und ihre Fähigkeit verbessern, ehrgeizige Ziele zu erreichen. Diese Investition wird eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung der Produktionskapazitäten spielen - ein entscheidender Schritt, um die Nachfrage zu befriedigen, die sich aus den jüngsten langfristigen Lieferverträgen der Tau Group im Automobilsektor ergibt. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, Innovationen zu fördern und einen Beitrag zu den übergeordneten Zielen der Energiewende zu leisten.Die Tau Group ist ein Technologieunternehmen, das im Zentrum der Energiewende, der Dekarbonisierung der Energie und der Elektrifizierung des Verkehrs steht. Seine patentierten Technologien bringen die Notwendigkeit einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Fertigung mit der Kraft, Zuverlässigkeit und Leistung in Einklang, die die Elektrifizierung erfordert, um kleinere, umweltfreundlichere, langlebigere und leistungsfähigere Motoren, Transformatoren und Generatoren zu ermöglichen. Tau konzentriert sich auf kohlenstoffbewusste Schutzbeschichtungen für Hochleistungs- und Standarddrähte aus Kupfer und Stahl.CDP Venture Capital ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, an der CDP Equity (70 %) und Invitalia (30 %) beteiligt sind. Ihr Ziel ist es, Risikokapital zu einem Eckpfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung und der Innovation in Italien zu machen und die Voraussetzungen für ein umfassendes und nachhaltiges Wachstum des gesamten Innovationsökosystems zu schaffen. CDP Venture Capital verwaltet 13 Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von über 3 Milliarden Euro, die innovative Unternehmen in allen Phasen ihres Lebenszyklus unterstützen, indem sie sowohl direkte als auch indirekte Investitionen (Dachfonds) tätigen.Santander Alternative Investments SGIIC, Teil von Santander Asset Management, ist ein Verwalter alternativer Investmentfonds mit einem zugesagten Kapital von 2 Mrd. EUR in den Bereichen Fremdfinanzierung, Handelsfinanzierung, Risikokapital, Immobilien, Infrastruktur und FoF-Strategien. Das Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter, von denen die Hälfte die Investmentteams bilden. Als Teil von Santander Wealth Management & Insurance (WM&I) ist Santander Asset Management ein globaler Vermögensverwalter mit festen Wurzeln in Europa und Lateinamerika. Es kann auf eine über 50-jährige Geschichte zurückblicken, ist in 10 Ländern tätig und verwaltet ein Vermögen von 215 Milliarden EUR für alle Arten von Anlageinstrumenten, von Investmentfonds und Pensionsplänen bis hin zu institutionellen Mandaten und alternativen Anlagen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 820 Mitarbeiter, von denen etwa 210 Anlagespezialisten sind, die über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung verfügen. Stand: Dezember 2023.