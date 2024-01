Nürnberg/München (ots) -Zum Start der Spielwarenmesse in Nürnberg feiert die LEGO Gruppe das 25-jährige Jubiläum von LEGO® Star Wars und die Zusammenarbeit mit Lucasfilm. Seit einem Vierteljahrhundert freuen sich Star Wars und LEGO Fans bereits über detailgetreue Modelle zu der beliebten Filmreihe. Heute werden fünf neue LEGO® Star Wars Sets vorgestellt, die ab dem 1. März 2024 erhältlich sein werden.Genau 25 Jahre nach der Ankündigung der neuen Produktlinie während der Spielwarenmesse 1999 in Nürnberg gehört zu den LEGO Jubiläums-Produkten eine neue Starship Collection-Reihe mit brandneuen Modellen, die von den Raumschiffen Millennium Falcon, Invisible Hand und Tantive IV inspiriert sind. Außerdem freuen sich Fans auf ein ganz besonderes R2-D2 Jubiläums-Set.Die neuen LEGO® Star Wars Sets können ab sofort unter www.LEGO.com/star-wars vorbestellt werden und sind ab dem 1. März 2024 in LEGO Stores, auf LEGO.com und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich. Das LEGO® Star Wars Invisible Hand Set ist exklusiv nur in den LEGO Stores erhältlich.Übersicht über die neuen LEGO® Star Wars Sets:Das LEGO® Star Wars Millennium Falcon Set (75375):- Anzahl der Elemente: 921- Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 84,99 | CHF 99,90- Altersempfehlung: ab 18 Jahren- Maße: 13 Zentimeter hoch, 24 Zentimeter lang, 19 Zentimeter breitDas LEGO® Star Wars Tantive IV Set (75376):- Anzahl der Elemente: 654- Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 79,99 | CHF 99,90- Altersempfehlung: ab 18 Jahren- Maße: 15 Zentimeter hoch, 32 Zentimeter lang, 11 Zentimeter breitDas LEGO® Star Wars Invisible Hand Set (75377):- Anzahl der Elemente: 557- Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 52,99 | CHF 59,90- Altersempfehlung: ab 18 Jahren- Maße: 17 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter lang, 9 Zentimeter breitDas LEGO® Star Wars R2-D2 Set (75379):- Anzahl der Elemente: 1.050- Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 99,99 | CHF 119,00- Altersempfehlung: ab 10 Jahren- Maße: 24 Zentimeter hoch, 16 Zentimeter lang, 11 cm breitDas LEGO® Star Wars Das Entern der Tantive IV Set (75387):- Anzahl der Elemente: 502- Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 54,99 | CHF 64,90- Altersempfehlung: ab 8 Jahren- Maße: 8 Zentimeter hoch, 13 Zentimeter lang, 22 Zentimeter breitGroße und kleine Fans der Abenteuer von Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca und Co. freuen sich zudem auf ein weiteres Highlight: Das LEGO® Star Wars 25-Sekunden-Filmfestival im März 2024, bei dem kosmische Kreativität gefragt ist und mit einem selbstgedrehten, 25-sekündigen Film das Jubiläum mitgefeiert werden kann. Es können Lieblingsmomente der Filmreihe nachgestellt werden oder neue Geschichten mit den LEGO® Star Wars Sets und Minifiguren kreiert werden.Zu den weiteren Produktveröffentlichungen im Rahmen des Jubiläums gehört zudem eine aktualisierte Ausgabe des Buches "LEGO Star Wars Visual Dictionary" des Verlags Dorling Kindersley, das mit einer exklusiven, neuen Minifigur ausgestattet ist. Es kann aktuell bereits vorbestellt werden und wird im April 2024 erscheinen.Pressekontakt:consense communications GmbH (GPRA)Mara Pfaffl / Kerstin HunoldFriedenstraße 6a / 81671 Münchent: +49 89 23 00 26 43lego@consense-communications.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65052/5702904