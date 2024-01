FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1210 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2810 (2470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FUTURE PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 850 (1780) PENCE - BERENBERG CUTS MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 580 (725) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 375 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RESUMES KAINOS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1315 PENCE - BOFA CUTS BARRATT TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 420 (425) PENCE - BOFA CUTS BELLWAY TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2300 (2250) PENCE - BOFA CUTS PERSIMMON TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1500 PENCE - BOFA RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 160 (140) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 59 (62) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 199 (197) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6800 (5600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS IAG TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PEEL HUNT CUTS ANTOFAGASTA TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 1360 (1350) PENCE - PEEL HUNT CUTS COLEFAX GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 700 (750) PENCE



