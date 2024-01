BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn leicht eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel von Dezember auf Januar um 0,1 Punkte auf 96,2 Zähler, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 96,1 Punkten gerechnet. Der Dezember-Wert wurde leicht nach unten revidiert.

Im Detail verschlechterte sich die Stimmung unter Verbrauchern, im Einzelhandel und am Bau. In der Industrie und im Dienstleistungsbereich verbesserte sie sich hingegen./bgf/jkr/jha/