Sky Sport News berichtet ab 12.00 Uhr umfassend vom letzten Tag der Winter-Transferperiode- U. a. zu Gast: Sebastian Kehl, Roland Virkus, Steffen Freund, Fredi Bobic und Sky Experte Didi Hamann- Die Sky Transfer-Experten Florian Plettenberg, Philipp Hinze und Patrick Berger nonstop im Einsatz- Schalten zu Sky UK und Sky Italia- Alles rund um den "Deadline Day" auch auf skysport.de (https://sport.sky.de/) sowie in der Sky Sport App, Instagram und X- Sky Sport News: Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 30. Januar 2024 - Bayer Leverkusen sorgt nicht nur sportlich für Aufsehen, auch auf dem Transfermarkt konnte das Team um Geschäftsführer Simon Rolfes bereits im Sommer einige Erfolge verzeichnen. Nun könnte der nächste Transfer-Coup bevorstehen: Laut Sky Info (https://sport.sky.de/fussball/artikel/bayer-leverkusen-beschaeftigt-sich-mit-transfer-von-marco-asensio/13059710/34130) beschäftigt sich die Werkself seit Montagabend mit einem Transfer von Marco Asensio. Zwar wäre der Transfer für Leverkusen derweil schwierig zu realisieren, Asensio ist jedoch bereit, Paris Saint-Germain bis zum Deadline Day zu verlassen, sofern sich ein passender Abnehmer finden sollte. Der 28-jährige Linksaußen ist bei PSG aktuell nur Reservist.Hingegen stehen die Zeichen zwischen Borussia Dortmund und Offensivspieler Giovanni Reyna wohl auf Abschied. Der US-Amerikaner könnte den BVB noch in diesem Winter Richtung Premier League verlassen. Im Sommer 2019 wechselte der mittlerweile 21-jährige Nationalspieler nach Dortmund und besitzt noch einen laufenden Vertrag bis 2025. In 121 Einsätzen kam er auf 17 Tore und 16 Vorlagen. Ob Trainer Edin Terzic zukünftig auf diese Offensiv-Option verzichten muss?Diese und weitere spannende Fragen beantwortet am Donnerstag ab 12.00 Uhr Sky Sport News.In "Deadline Day - das Original" berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender umfassend über das Ende der Transferperiode in Deutschland und den internationalen Topligen. Bis Donnerstag 18.00 Uhr bleibt den Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga noch Zeit, einen Last-Minute-Transfer zu landen und neue Spieler zur sofortigen Verstärkung zu verpflichten.Am "Deadline Day" laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die Moderator*innen Laura Lutz, Andi Lengenfelder, Thomas Fleischmann, Noah Pudelko, Julia Lamatsch und Mara Mones führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen direkt vor Ort sind.Die Sky Transfer-Experten Florian Plettenberg, Philipp Hinze und Patrick Berger geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.Außerdem werden über den gesamten Tag hinweg zahlreiche Gäste und Vertreter der Vereine im Studio live zugeschaltet sein.Neben dem Fokus auf die Bundesliga und die 2. Bundesliga wird auch über die neuesten Entwicklungen in der Premier League sowie in der Serie A ausführlich berichtet. In regelmäßigen Schalten zu den englischen und italienischen Sky Kollegen werden die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in England und Italien gebracht.Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und XAuch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Donnerstag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den gesamten Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient."Deadline Day - das Original" auf Sky Sport News:12:00 Uhr - 13:00 Uhr: Deadline Day - Countdown14:30 Uhr - 15:00 Uhr: Transfer Update - der Talk: Borussia Dortmund17:00 Uhr - 17:30 Uhr: Transfer Update - der Talk: FC Bayern17:30 Uhr - 18:30 Uhr: Deadline Day - Finale18:30 Uhr - 19:00 Uhr: Transfer Update - die Deadline Day Show21:00 Uhr - 21:30 Uhr: Transfer Update - International Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5702968