Frankfurt/Main (ots) -Die Zahl der Neurodermitis-Betroffenen ist in den letzten Jahren auf 3,8 Millionen gestiegen.[1] Aber auch die Forschung stand nicht still, sodass heute moderne Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen, die langfristig eingesetzt werden können. Was moderne Therapien sind und wie Betroffene zu "informierten Patient*innen" werden, erklärt die Dermatologin und Neurodermitis-Expertin Frau Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann."Es fühlt sich an, als würden kleine Ameisen mit sehr spitzen Beinen über die betroffenen Stellen krabbeln. Hinzu kommt ein Brennen und Spannen, weil die Haut so trocken ist, dass sie bei jeder Bewegung reißt", beschreibt Sophie das Gefühl während eines Neurodermitis-Schubs. Und damit ist sie nicht allein. In den letzten Jahren ist die Zahl der Neurodermitis-Betroffenen gestiegen, in Deutschland auf mittlerweile über 3,8 Millionen.[1] Neurodermitis ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung. Sie geht mit einem starken Juckreiz sowie entzündeten, teilweise blutenden Hautstellen einher und verläuft in Schüben.[2] "Es wird schlimmer, aber auch besser. Und es gibt Hilfe", sagt Sophie. Sie hat nach langer Suche eine moderne und langfristige Therapie gefunden, die zu ihr passt.Langfristige Lösungen für Neurodermitis-BetroffeneNeurodermitis stellt für viele Betroffene eine große Belastung im alltäglichen Leben dar und ist mehr als "nur eine Hauterkrankung". Sie wird unter anderem durch ein Ungleichgewicht im Immunsystem ausgelöst und Störungen der Hautbarriere tragen zu den andauernden Entzündungsprozessen bei.[3,4] "Wir können heute die Systemerkrankung Neurodermitis behandeln!", sagt Frau Prof. Dr. Traidl-Hoffmann - und spielt damit auf die Ergebnisse aus der Forschung der letzten Jahre an. Aus ihrer Sicht habe sich die Therapie der Neurodermitis in den letzten fünf Jahren revolutioniert: "Wir haben heute Lösungen für Patientinnen und Patienten mit Neurodermitis!", sagt die Dermatologin und Allergologin. Gemeint ist die Entwicklung der modernen Systemtherapien, die bei mittelschwer bis schwer betroffenen Patienten und Patientinnen langfristig eingesetzt werden können. Zu diesen modernen Therapieoptionen zählen Biologika und JAK-Hemmer.Wissen ist Macht - Die Relevanz der Neurodermitis-AufklärungFür einen guten Umgang mit einer komplexen Erkrankung wie Neurodermitis ist es besonders wichtig, umfassend informiert zu sein. Hier kann die Website leben-mit-neurodermitis.info von Sanofi unterstützen. Sie bietet für Betroffene, Angehörige und Interessierte viele Informationen rund um die Erkrankung. Prof. Traidl-Hoffmann betont: "Der informierte Patient bzw. die informierte Patientin ist der- bzw. diejenige, die mit der Erkrankung besser leben kann", und unterstreicht somit den Wert, den das Wissen für Neurodermitis-Betroffene haben kann. So kann zusammen mit Dermatolog*innen ein individuelles Therapiekonzept entwickelt werden. Aber auch der Austausch mit anderen Betroffenen kann hilfreich sein. Hier bietet sich die Community auf dem Instagram-Kanal @leben_mit_neurodermitis.info (https://ots.de/TIyuw6) an.Das vollständige Video mit interessanten Infos zu Neurodermitis und Tipps von der Expertin Prof. Traidl-Hoffmann gibt es auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=qmG968A5oSE).Referenzen[1] https://ots.de/wRwKjy. (letzter Zugriff 10/2023)[2] Werfel et al. S2k AWMF Leitlinie Neurodermitis. 2015:013-027 mit Amendment zur Systemtherapie 2020 :013-027.[3] Leung DYM et al. J Clin Invest 2004; 113: 651-657[4] Werfel T et al. Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 509-20MAT-DE-2304790 v1.0 (11/2023)