EQS Newswire / 30.01.2024 / 11:30 CET/CEST

TOKIO, JAPAN - Media OutReach Newswire - den 30. Januar 2024 - Das Startup-Event SusHi Tech Tokyo 2024, bei dem Innovatoren zusammenkommen, um ihre Lösungen für urbanes Wachstum und Nachhaltigkeit vorzustellen, findet in diesem Frühjahr statt. Im Vorfeld dieser Veranstaltung, bei der die Sustainable High City Tech Tokyo (SusHi Tech Tokyo) sich und die Schaffung nachhaltiger neuer Werte präsentiert, startet die Verwaltung der Präfektur Tokio (Tokyo Metropolitan Government, TMG) das "Virtual Edo-Tokyo Project" und nutzt hierbei das Metaverse, um der Welt die Höhepunkte von Tokio vorzustellen.



100 Tage vor dem Beginn der SusHi Tech Tokyo 2024 wurde das Virtual Edo-Tokyo Project am Donnerstag, dem 18. Januar gestartet. Beim Start waren Kyary Pamyu Pamyu und MATSUMURA Sayuri anwesend, die den aus Tokios Attraktionen bestehenden Metaverse-Bereich vorstellten, gefolgt von einer virtuellen Rede der Gouverneurin Koike über ihren Metaverse-Avatar.





Überblick

Zeitraum: Ab Donnerstag, den 18. Januar 2024 bis Montag, den 12. Februar 2024

Ort: Die Cluster Metaverse-Plattform



Der Zugang zum Metaverse ist ab Donnerstag, dem 18. Januar gegen 18 Uhr 00 möglich:

Hierfür wird die kostenlose App benötigt, die unter folgender Adresse heruntergeladen werden kann: https://cluster.mu/en/downloads



Hauptcontent:

Um für das bevorstehende SusHi Tech Tokyo 2024-Event im April und Mai zu werben, werden Vorabberichte über die Höhepunkte der Veranstaltung und Erfolge früherer Auflagen veröffentlicht

Die vielfältige Kultur und die zahlreichen Attraktionen von Edo-Tokio sind ein wesentlicher Bestandteils des Contents, der einen virtuellen Rundgang rund um das wichtigste Symbol von Edo, die Burg Edo (Edo-jo), einschließt.

Besucher aller Altersklassen werden an Aktivitäten wie Simulationen praktischer Arbeitserfahrungen teilnehmen können.

Metaverse-Bereiche von Virtual Edo-Tokyo

Nachdem die Besucher am Eingang ankommen, können sie sechs verschiedene Bereiche betreten und die zahlreichen kulturellen, industriellen und technologischen Attraktionen von Tokio erleben.





SusHi Tech Tokyo

https://www.sushi-tech-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/top/en/ Hashtag: SusHiTechTokyo VirtualEdoTokyoProject

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Media OutReach

30.01.2024 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com