Frankfurt / San Francisco (ots) -- Steigende Cyberkriminalität gegen Unternehmen erfordert strategisches Umdenken- Autonomes Penetration Testing denkt und handelt wie ein Angreifer und bietet das höchste Schutzniveau für UnternehmenHorizon3.ai (https://www.horizon3.ai/) ist als weltweit einziger Anbieter einer SaaS-Lösung für autonomes Penetration Testing in die Fortune Cyber 60-Liste (https://fortune.com/ranking/cyber/) aufgenommen worden. Die Fortune Cyber 60 umfasst die wichtigsten investor-finanzierten Start-ups, die Cybersicherheitslösungen für die Wirtschaft und den öffentlichen Sektor anbieten. Mit der SaaS-Plattform NodeZero gehört Horizon3.ai zur Spitzengruppe in der Kategorie für Unternehmen im frühen Wachstumsstadium."Cyber-Kriminalität ist eine eigene Industrie geworden, die mit den zu erwartenden betrügerisch erzielten Umsätzen wächst. Im vergangenen Jahr haben die Angreifer bekannte Schwachstellen ausgenutzt, Daten gestohlen, verschlüsselt und eine Rekordzahl von Unternehmen um exorbitante Lösegelder erpresst. Wer nicht zahlt, sieht seine Daten nie wieder. In Bezug auf die Raffinesse sind die Angriffe nichts Neues, aber das kriminelle Geschäftsmodell wird immer professioneller organisiert", sagt Snehal Antani, CEO und Mitgründer von Horizon3.ai.Schwachstellen verknüpfen wie ein HackerNodeZero ermöglicht als SaaS-basierte Lösung für autonome Penetration Tests die kontinuierliche Bewertung der gesamten Cyber-Angriffsfläche von Unternehmen. NodeZero hilft Unternehmen, ausnutzbare Schwachstellen, schwache und/oder wiederverwendete Anmelde- und Passwortinformationen, mangelhafte Sicherheitskontrollen, leicht erreichbare Daten, fehlerhafte Konfigurationen und schwache Sicherheitsrichtlinien in den Netzwerken aufzudecken. NodeZero kombiniert - ebenso wie ein professioneller Hacker - einzelne Schwachstellen miteinander, um potenzielle Angriffswege aufzudecken, die ein Angreifer nutzen könnte, um Benutzerkonten, Anwendungen, Domänen, lokale Geräte und Cloud-Ressourcen zu kompromittieren. So können realistische Angriffspfade identifiziert, behoben und sofort auf korrekte Behebung geprüft werden.Mehr als 300 Cybersecurity-Startups wurden zur Identifikation der Fortune Cyber 60 von Lightspeed Venture Partners auf der Grundlage der von Pitchbook bereitgestellten Marktdaten untersucht. Dazu wurden von den Unternehmen umfassende Nachweise angefordert - darunter der Umsatz sowie die Wachstumsraten der letzten Jahre. Die erfolgreichsten Unternehmen wurden nach dem Annual Recurring Revenue (ARR) sowie der Wachstumsrate bewertet.13-fache Umsatzsteigerung für Horizon3.ai"Moderne IT-Security und die Verhinderung von beispielsweise Ransomware-Attacken, in denen Lösegeld verlangt wird, können nur dann funktionieren, wenn wir neben der Verteidigung vor allem beginnen, wie ein Angreifer zu denken und zu handeln und mit denselben Methoden zu attackieren, um die eigenen Schwachpunkte wirkungsvoll zu erkennen. Vor diesem Hintergrund implementieren Unternehmen jeder Art und Größe NodeZero, um sich damit die Perspektive eines Angreifers auf die eigene Infrastruktur zuverschaffen", erklärt Antani weiter."Die Aufnahme in die Cyber 60-Liste von Fortune zeigt, das Innovationen wie das autonome Pentesting in der Cybersicherheit dringend benötigt werden. In den letzten zwei Jahren konnten wir unseren Umsatz um das 13-fache steigern. Unternehmen unterschiedlichster Größe aus über 50 Branchen und 25 Ländern nutzen NodeZero und profitieren von den täglichen Erkenntnissen zum Stand der eigenen Sicherheit aus der Perspektive eines Angreifers und sind so in der Lage, kontinuierlich und effektiv die eigene Sicherheitslage zu überwachen."Über Horizon3.ai und NodeZeroDie Saas-Plattform NodeZero von Horizon3.ai (https://www.horizon3.ai/) Plattform macht es Unternehmen möglich, kontinuierlich mit autonomen Penetration Tests ausnutzbare Sicherheitslücken in der eigenen IT-Infrastruktur zu finden, zu beheben und zu verifizieren. NodeZero ist das Flaggschiff von Horizon3.ai, einem 2019 von erfahrenen Veteranen der Industrie und der nationalen Sicherheit der USA gegründeten Unternehmen. Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Netzwerke mit den Augen des Angreifers zu sehen und proaktiv Probleme zu beheben, die bisher unentdeckt blieben und ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen. So kann die Effektivität aller Sicherheitsmaßnahmen verbessert werden, während IT-Verantwortliche sicherstellen können, dass sie auf echte Cyberangriffe vorbereitet sind.Besuchen Sie https://www.horizon3.ai/ für eine kostenlose Testversion.