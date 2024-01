Seit dem 19. Januar können US-Kunden die Apple Vision Pro vorbestellen - und anscheinend ist die Nachfrage nach den VR/AR-Brillen des Tech-Riesen höher als erwartet. Insider sprechen von 200.000 verkauften Einheiten in den ersten zehn Tagen. Doch diese starken Zahlen dürften nur eine Momentaufnahme sein.Laut dem Apple-Blog MacRumors, der sich auf Insider-Quellen beruft, wurden in den vergangenen zehn Tagen rund 200.000 Apple Vision Pro verkauft. Die vorgehaltenen Geräte, welche direkt am Erscheinungstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...