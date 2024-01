Konfer, das führende Unternehmen für Governance, Risiko und Compliance im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), gab heute die Einführung des Konfer AI GRC Control Questions Catalog für das KI-Gesetz der EU bekannt. "Hierbei handelt es sich um einen branchenweit einzigartigen Katalog, der Compliance- und Risikoverantwortlichen hilft, die Einhaltung des KI-Gesetzes der EU zu beschleunigen", sagte Debu Chatterjee, CEO von Konfer. "Unser KI-Generator war in der Lage, das gesamte Gesetz zu analysieren und die Richtlinien und Mandate als Kontrollfragen darzustellen, die Unternehmensleiter an ihre Teams weitergeben können. Wir sind auch in der Lage, die Antworten der Teams zu verarbeiten und dem Unternehmen ein umfassendes Bild seiner Risiken, seiner Risikolage und seiner Entscheidungen zur Risikominderung zu vermitteln."

Der Konfer AI GRC Control Questions Catalog umfasst die folgenden Bereiche:

Verbotene KI, Hochrisiko-KI und KI mit mittlerem/begrenztem Risiko

Risiko der Gesundheit, der Sicherheit oder der Grundrechte natürlicher Personen

Rechtliche Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme in Bezug auf Daten und Datenverwaltung, Dokumentation und Aufbewahrung, Transparenz und Bereitstellung von Informationen für Benutzer, menschliche Aufsicht, Robustheit, Genauigkeit und Sicherheit

Verpflichtungen für die Anbieter, Nutzer, Importeure, Händler usw. von Hochrisiko-KI-Systemen

Konformitätsbewertungsverfahren, die für jede Art von Hochrisiko-KI-Systemen einzuhalten sind

"Wir werden weitere Kataloge zu anderen KI-Regulierungsgesetzen hinzufügen, darunter NIST, Singapore AI Act und andere", sagte Chatterjee. "Unsere AI-GRC-Suite wird kontinuierlich nach KI-Risiken, im Einklang mit dem Gesetz, das ein Unternehmen auswählt, suchen und vollständige Transparenz über die Daten, Modelle und Apps bieten, die ein Risiko darstellen könnten."

Konfer wird den Konfer Control Questions Generator auf der World AI Cannes in der zweiten Februarwoche vorstellen. "Wir freuen uns, auf der Konferenz eine Demo-Session zu präsentieren und laden die Teilnehmer ein, sich zu dieser Session anzumelden, in der sie das Produkt live sehen und erleben können", so Chatterjee.

Die nach Kapiteln geordneten Kontrollfragen zum KI-Gesetz der EU bzw. der vollständige Katalog sind verfügbar unter www.konfer.ai/shop.

Einzelheiten zur Konfer-Demo-Session auf dem World AI Cannes Festival finden Sie unter https://www.worldaicannes.com/en/demo-sessions/658a9c777ebaac110493344b.

Über Konfer:

Konfer mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist eine mit Risikokapital finanzierte KI-Governance-Suite, die als erstes Produkt Governance-Workflows für komplexe KI-Governance-Gesetze auf der ganzen Welt entwickelt. Konfer AI GRC ist ein SaaS-Produkt und kann innerhalb von Wochen für spezifische Anwendungsfälle eingesetzt werden und bietet kontinuierliche Governance- und Risikowarnungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240130173829/de/

Contacts:

Karthik Sundaram

karthik@konfer.ai

510.364.5187