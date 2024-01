Ethereum steigt wieder über 2.300 Dollar - Bitcoin nahe 44.000er-Marke

Die Erholung am Krypto-Markt hat sich am Dienstag weiter fortgesetzt. Mit über 2.300 Dollar kostete eine Ether (USD)-Einheit zuletzt so viel weit seit einer Woche nicht mehr. Für den nach Marktgröße wichtigsten Krypto-Wert Bitcoin (USD) ging es zwischenzeitlich bis auf 43.800 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Januar. Anleger steigen nach Gewinnmitnahmen wieder ein - "Short-Squeeze" dürfte Momentum befeuern Die Serie der Gewinnmitnahmen scheint damit vorerst gerissen. Die Anleger versuchen im Markt nun langsam, aber sicher wieder Fuß zu fassen, ohne dabei die schwelenden Risiken aus den Augen zu verlieren.

Vor allem technische Anschlusskäufe begründen das derzeitige Momentum. Investoren, welche auf fallende Notierungen gesetzt haben, sehen sich zusehends gezwungen, ihre Leerverkaufspositionen glattzustellen.

Wird eine größere Kauforder auf dem Markt platziert, kann dies einen Dominoeffekt auslösen und weitere Käufe initiieren. Die jüngste Kursdynamik deutet auf einen klassischen "Short Squeeze" hin.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

