Die meistgehandelten Produkte: Anleger uneins beim DAX®- Microsoft Calls vor dem Quartalsbericht gefragt

Heute morgen fand sich der DAX® in einer Seitwärtsbewegung um den Bereich der 16.960er Marke wieder. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Quartal um 0,3 Prozent gesunken. Marktimpulse werden im weiteren Verlauf aus den USA kommen, wenn unter anderen die Tech-Riesen Alphabet, AMD und Microsoft ihre Quartalsberichte veröffentlichen.

Nach Angaben der Euwax sind die Anleger heute unentschlossen bezüglich ihrer Erwartungen. Es werden hauptsächlich Knock-Out-Produkte auf dem DAX® gehandelt. Und bei den Optionsscheinen werden neben Calls auf den DAX® und auf Rheinmetall auch Microsoft -Callprodukte in Erwartung der heutigen Zahlen gehandelt. Anleger setzen bei Bayer auf eine Kurserholung, nachdem der Pharmakonzern gestern zu hohen Strafen verurteilt wurde. Deshalb findet man neben Produkten auf den DAX® auch Longs auf Bayer unter den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HZ8NAD 63,13 16962,50 Punkte 10653,917834 Punkte 2,69 Open End DAX ® Put HR6YV2 5,57 16962,50 Punkte 17507,82092 Punkte 30,43 Open End DAX ® Call HD12TY 7,42 16962,50 Punkte 16236,483105 Punkte 22,73 Open End DAX ® Call HC1XDF 23,37 16962,50 Punkte 14632,450996 Punkte 7,26 Open End DAX ® Call HD0Q0Q 15,50 16962,50 Punkte 15421,04687 Punkte 10,94 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 30.01.2024; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PY 13,90 16960,84 Punkte 15700,00 Punkte 12,19 12.03.2024 DAX ® Call HC37PU 17,68 16960,84 Punkte 15300,00 Punkte 9,58 12.03.2024 DAX ® Call HC37PS 19,61 16960,84 Punkte 15100,00 Punkte 8,64 12.03.2024 Microsoft Corp. Call HC4B90 6,77 412,53 USD 350,00 USD 5,62 19.06.2024 DAX ® Call HD04GF 20,12 16960,84 Punkte 16000,00 Punkte 8,43 17.12.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 30.01.2024; 11:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD15GY 3,22 16968,50 Punkte 17281,541033 Punkte -25 Open End DAX ® Long HD0C8D 88,22 16968,50 Punkte 16605,504029 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01KH 10,05 16968,50 Punkte 15250,711742 Punkte 5 Open End Bayer AG Long HD0VUZ 4,72 30,47 EUR 27,677205 EUR 5 Open End SAP SE Long HC3X0P 35,32 162,32 EUR 145,835332 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 30.01.2024; 11:25 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!