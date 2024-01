Bedienen wir unsere Smartphones bald nur noch über die Kraft unserer Gedanken? Geht es nach Elon Musks Unternehmen Neuralink, sieht die Zukunft so aus. Einem ersten Menschen wurde nun ein dafür nötiges Gehirnimplantat eingesetzt. Elon Musks Medizintechnik-Firma Neuralink hat ihr Gehirnimplantat zum ersten Mal einem Menschen eingesetzt. Der Patient erhole sich nach dem Eingriff am Sonntag gut, schrieb der Tech-Milliardär am Montag auf seiner Onlineplattform ...

