New York (www.fondscheck.de) - Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman ernennt Matt Malloy zum Head of EMEA, so Neuberger Berman in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Ernennung folgt auf die Entscheidung von Dik van Lomwel ab sofort die Position des Vice Chairman EMEA zu übernehmen, nachdem er seit 2009 als Head EMEA tätig war. ...

