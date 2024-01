© Foto: DALL-E



Der Bitcoin hat sich vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch stabilisiert. Seit Jahresbeginn ist er sogar gestiegen. Krypto-Investoren hoffen offenbar auf eine baldige Zinssenkung.Der Bitcoin hat am Montag die Marke von 43.000 US-Dollar zurückerobert. Am Dienstagmorgen notiert die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt laut CoinMarketCap 3,43 Prozent höher bei 43.441 US-Dollar. Der Bitcoin erholte sich nach starken Verlusten im Anschluss an die lang erwartete Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Das Jahr 2023 beendete er bei rund 42.000 US-Dollar. Für das laufende Jahr 2024 beträgt das Plus damit nun rund 3,43 Prozent. Nun richten sich alle Augen auf die …