Quarzsand - Homerun Resources schließt Vereinbarung mit Minerals Development Oman ab

Homerun Resources soll im Oman bei der Aufwertung von Quarzitvorkommen unterstützen Eine spannende Entwicklung meldet gestern Homerun Resources (TSXV HMR / WKN A3CYRW). Das Unternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung seiner Quarzsandliegenschaften in Brasilien konzentriert, schloss jetzt eine erst einmal nicht verbindliche Absichtserklärung mit Minerals Development Oman (MDO) ab, einer Gesellschaft, die sich zu 76,8% im Besitz der Oman Investment Authority und zu 23,2% im Besitz der Oman National Investment Company befindet.

Solarzellen; Quelle: Depositphotos MDO verfügt über Quarzit-Konzessionen in der Region Qurayat im Sultanat von Oman und die neuen Partner wollen gemeinsam die möglichen Optionen ausloten, die Qualität der dortigen Quarzitvorkommen durch angemessene Aufbereitungsmethoden zu verbessern. Geplant ist, dass Homerun Resources seine Expertise in der Verarbeitung von Quarzsanden einbringt, während MDO die finanziellen Mittel bereitstellt, um die entsprechenden Studien zu ermöglichen. Mögliche Solarglasherstellung im Oman wird untersucht Die Absichtserklärung zwischen Homerun und MDO sieht zudem vor, dass eine Rahmenstudie (Scoping Study) durchgeführt wird, welche die Entwicklung einer Anlage zur Herstellung von Solarglas im Oman untersuchen soll. (Quarzsand wird u.a. zur Produktion von Solarglas verwendet.) Hier werden sich die Partner die Kosten 50:50 teilen. In der Studie geht es unter anderem um: - Marktstudien,

- Technische Belange,

- eine vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit. Je nachdem, wie diese Scoping Study ausfällt, sollen dann eine Vormachbarkeitsstudie und/oder eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Errichtung einer Herstellungsanlage für Solarglas im Oman folgen. Sollte auch eine endgültige Machbarkeitsstudie schlussendlich positiv ausfallen, und beide Partner intern zustimmen, wird eine spezielle Unternehmung (Special Purpose Vehicle oder SPV) für diesen Zweck gegründet. Die neuen Partner würden in diesem Fall eine Vereinbarung über den gemeinsamen Bau und Betrieb einer Anlage zur Solarglasproduktion im Oman abschließen. Wer wie viele Anteile an dem SPV halten wird, soll vor Beginn der Vor- bzw. Machbarkeitsstudie entschieden werden. Fazit: Mit dieser Vereinbarung hat Homerun Resources unserer Ansicht nach ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Neben der Entwicklung der Quarzsand-Assets in Brasilien und der Speichertechnologiepartnerschaft mit dem National Renewable Energy Laboratory sowie Babcock & Wilcox ist die potenzielle Entwicklungspartnerschaft im Oman ein unserer Ansicht nach weiteres, interessantes Standbein. Wir sind gespannt, wann und wie es konkreter wird.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Homerun Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird. Enthaltene Werte: CA43758P1080

