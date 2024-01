© Foto: Uwe Lein - dpa



Anleger reagieren erleichtert auf die Absage des IPO der Elektrosparte Ampere. Nach einem starken Jahr 2023 könnte Renault allerdings seinen Zenit erstmal erreicht haben, warnen Analysten.Der französische Automobilhersteller Renault hat den geplanten Börsengang seiner Elektrofahrzeug- und Softwareeinheit Ampere abgesagt. Ursprünglich sollte der IPO in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen. Grund dürfte die aktuell gedämpfte Stimmung im Bereich der Elektrofahrzeuge sein. Die Renault-Aktie reagiert am Dienstag mit Kursgewinnen auf die Nachricht. Offenbar begrüßen Anleger die Entscheidung, die laut Experten kaum Mehrwert für Aktionäre schaffen würde. UBS-Analyst David Lesne betonte in …