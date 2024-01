Verwirrung bei VW-Aktionären: Kommt das Debüt der Batteriesparte PowerCo oder kommt es nicht? VW selbst klärt auf.Wie VW am Dienstag bekannt gab, verlaufen die Vorbereitungen zur Präsentation von PowerCo für potenzielle Investoren im Jahr 2024 gemäß Zeitplan. Zuvor hatte es Berichte gegeben, die auf eine mögliche Verzögerung der Finanzierungspläne für die Batteriesparte hindeuteten. Der Automobilkonzern aus Deutschland bestätigte demnach, dass das Interesse von Investoren an PowerCo unvermindert hoch bleibt, man prüfe derzeit die Optionen vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfeldes. Eine Börsennotierung der Einheit in der Zukunft wird weiterhin als eine greifbare Option betrachtet. Ein …