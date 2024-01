München (ots) -An die Pfannen, fertig, los! Starkoch Johann Lafer macht einen Abstecher in die Lüneburger Heide und übernimmt in der ARD-Daily Novela "Rote Rosen" eine Gastrolle, voraussichtlich zu sehen Ende Mai 2024 im Ersten.Marvin (Maurice Pawlewski) ist enttäuscht: Sein Idol - Starkoch Johann Lafer - kommt für ein Showkochen nach Hamburg. Doch das Event ist restlos ausverkauft. Da lässt Charlotte (Malene Becker) ihre Kontakte spielen und organisiert, dass Johann Lafer ins "Carlas" kommt. Da schäumt nicht nur Marvins Herz über - auch Carla (Maria Fuchs) ist aufgeregt. Was soll sie dem berühmten Koch nur kredenzen? Sie entscheidet sich für die einfache Küche und trifft ins Schwarze. Lafer mag es einfach - allerdings perfekt zubereitet. Und da sieht er bei Marvin noch Potenzial. Der Fernsehkoch findet den Weg in Carlas Küche und zeigt, wie es richtig geht! Marvin muss sich beweisen und Carla wird neu inspiriert ...Johann Lafer über die Dreharbeiten bei den Rosen: "Es macht mir sehr viel Spaß und ich muss sagen, ganz was anderes, am liebsten würde ich hier kochen!"Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Pressekontakt am Set:Daniela Behns dbehns@rote-rosen.tv und Merle Frank mfrank@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5703218