NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Umsatzseitig habe der Pharmakonzern die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Geringere Ausgaben für Forschung und Entwicklung trieben den Gewinn je Aktie an. Am Ausblick für 2024 habe sich nichts geändert./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:24 / EST

