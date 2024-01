Andersen, der wachstumsstärkste unabhängige, multidisziplinäre Fachberatungsverband weltweit, hat seine Bewertungskompetenzen und das entsprechende Team durch die Aufnahme neuer Kooperationspartner in Argentinien, Chile, Kolumbien und Mexiko erweitert. Diese Mitteilung erfolgt im Anschluss an die Gründung der globalen Bewertungsgruppe von Anderson und die Aufnahme neuer Wertermittlungskompetenzen in Brasilien im vergangenen Jahr. Mit diesen Neuzugängen verstärkt die Organisation ihre wachstumsstarke Plattform in der Region, die bereits Steuer- und Rechtsberatungsdienste in mehr als 18 Ländern in ganz Lateinamerika anbietet.

Zu den Neuzugängen zur Andersen-Plattform in Lateinamerika gehören:

First Capital Group (Argentinien) Die in Buenos Aires beheimatete First Capital Group umfasst eine Gruppe von Finanzfachleuten mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, die Geschäfts- und Finanzlösungen bereitstellt, darunter auch Wertermittlungsdienste.

Valoriza (Chile) Valoriza verfügt über Niederlassungen in Santiago und Miami und ist ein unabhängiger Anbieter gründlicher und aufschlussreicher Bewertungen mit Fokus auf Unternehmensbewertungen und M&A für den mittelständischen Markt.

Valuaciones de Chile (Chile) Die in Santiago ansässige Firma Valuaciones de Chile bietet unabhängige Bewertungsdienste mit Schwerpunkt auf Immobilien, Vermögenswerten sowie Maschinen und Anlagen.

Confianza (Kolumbien) Die in Bogota beheimatete Firma Confianza spezialisiert sich auf Bewertungen von Maschinen und Anlagen und bietet Kunden in Lateinamerika umfassende Unterstützung bei Finanztransaktionen.

Giron Valuation Services (Mexiko) Die in Estado de México tätige Firma Giron Valuation Services (GVS) umfasst ein Team von Fachberatern mit ausgedehnter Erfahrung in Sachen Geschäftsbewertungen und Finanzberatung für Kunden im In- und Ausland.

"Die Wertermittlung ist ein sehr wachstumsstarker Bereich für Andersen und wir erwarten eine rapide Ausdehnung unserer globalen Bewertungsgruppe in anderen wichtigen Märkten in ganz Lateinamerika und weltweit", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen.

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit diesen Firmen, wenn wir unser globales Wertermittlungsangebot in ganz Lateinamerika erweitern", ergänzte Sid Luckenbach, Managing Director der globalen Wertermittlungsgruppe von Andersen. "Diese neuen Firmen passen kulturell bestens zu Andersen, denn sie verfolgen dieselben Ziele von Unabhängigkeit, nahtlosem Kundendienst, Führungsarbeit und Spitzenleistungen."

Das globale Wertermittlungsteam von Andersen arbeitet mit Unternehmen, Fonds, vermögenden Privatpersonen und Family Offices zusammen, um Bewertungen von Unternehmen, materiellen und immateriellen Vermögenswerten und komplexen Wertpapieren für Steuer-, Finanzberichterstattungs- und Transaktionsberatungszwecke bereitzustellen. Der Kundenstamm von Andersen umspannt diverse Branchen mit unterschiedlichen Bewertungsansprüchen rund um die Welt.

"Lateinamerika ist weiterhin ein spannender Wachstumsmarkt für uns", so Leonardo Mesquita, Regional Managing Director für Lateinamerika bei Andersen. "Unsere Kunden in dieser Region benötigen immer häufiger unparteiische Bewertungen, und wir freuen uns darauf, diesen Anforderungen künftig unter einem Firmendach gerecht werden zu können."

Die globale Bewertungsgruppe von Andersen ist in mehr als 25 Ländern in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien vertreten.

