München (ots/PRNewswire) -- Die Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt die kurzfristigen Ziele von IFCO zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen für 2031, die auf einen Reduktionspfad von 1,5 °C ausgerichtet sind.- Die IFCO-Roadmap zum Netto-Null-Ziel skizziert die wichtigsten Dekarbonisierungshebel und legt klare Meilensteine fest, um bis 2040 ein Netto-Null-Unternehmen zu werden.IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (RPCs), hat die IFCO Roadmap to Net Zero veröffentlicht, die die wichtigsten Dekarbonisierungshebel skizziert und klare Meilensteine setzt, um bis 2040 ein Netto-Null-Unternehmen zu werden. Die Science Based Targets Initiative (SBTi), ein unabhängiges Gremium, hat die kurzfristigen wissenschaftsbasierten Ziele von IFCO für 2031 validiert und bestätigt, dass die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) mit einem 1,5-Grad-Szenario übereinstimmen, wie vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) empfohlen.Michael Pooley, CEO von IFCO, unterstreicht den ehrgeizigen Charakter der Roadmap: "Unser Dekarbonisierungsplan baut auf dem Erfolg des IFCO SmartCycle auf. Unser zirkuläres Geschäftsmodell ist bereits von Natur aus nachhaltig, aber wir können noch mehr erreichen. Bis 2040 wollen wir unsere Lieferkette vollständig dekarbonisieren und ein Netto-Null-Unternehmen werden. Die Validierung unserer Ziele durch die SBTi ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg und bestätigt, dass unsere ehrgeizigen Klimaziele mit der Wissenschaft übereinstimmen."IFCO genehmigte kurzfristige wissenschaftsbasierte ZieleIFCO hat sich bereits 2022 im Rahmen der Science Based Targets Initiative offiziell verpflichtet, Ziele zur Kohlenstoffreduzierung im Einklang mit der Wissenschaft festzulegen. SBTi hat nun die kurzfristigen Ziele von IFCO unabhängig bewertet, verifiziert und genehmigt. IFCO verpflichtet sich daher zu den folgenden Zielen für das Geschäftsjahr 2031 bezogen auf das Basisjahr 2021:- Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 46,2 %- 17 % absolute Reduzierung der Scope-3-Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie vorgelagertem Transport und VertriebDie SBTi-Validierung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung, der mit der ESG-Strategie 2025 begann. IFCOs aktueller ESG-Bericht (https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2023/) zeigt erhebliche Fortschritte bei der Zielerreichung für 2025, einschließlich der Sicherstellung von 100% zertifiziertem Ökostrom für alle von IFCO betriebenen Servicezentren und der Klimaneutralität im Betrieb. zeigt erhebliche Fortschritte bei der Erreichung der Ziele für 2025, einschließlich der Sicherung von 100 % zertifiziertem Ökostrom für alle von IFCO betriebenen Servicezentren und das Erreichen der Klimaneutralität im Betrieb.IFCO-Roadmap zu Netto-NullDas Erreichen der kurzfristigen wissenschaftsbasierten Ziele ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Gesamtziel von IFCO, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um die Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen zu reduzieren und sowohl die kurz- als auch die langfristigen Klimaziele zu erreichen, hat das Unternehmen einen umfassenden Dekarbonisierungsplan entwickelt. Schwerpunkte sind die Einrichtung klimaneutraler Servicezentren, die Herstellung kohlenstoffarmer Steigen und die Dekarbonisierung des Transports in der Lieferkette. Zu den wichtigsten Hebeln gehören:- Implementierung kohlenstoffarmer Technologien in IFCO-Servicezentren wie Solar- und Solarthermie-Lösungen sowie Wärmepumpen- Einsatz kraftstoffsparender Fahrzeuge, verstärkte Nutzung der Schiene und Erforschung eines emissionsfreien Verkehrs.- Umstellung auf Ökostrom in den Recycling- und Produktionsprozessen von RPCs.- Weniger Verbrauch von neuem Kunststoff und Erhöhen des Anteils von recyceltem Kunststoff in der Herstellung nachhaltiger RPCs.- Weitere Optimierung des IFCO SmartCycle (https://www.ifco.com/de/the-ifco-way/smartcycle/), z. B. durch noch mehr Wiederverwendungen der einzelnen RPCs im Kreislaufmodell.Inigo Canalejo, Vice President, ESG and Strategic Marketing, leitet die Umsetzung der Dekarbonisierungsstrategie:"Das Erreichen unserer ESG-Ziele für 2025 hat oberste Priorität. Mit der Arbeit an unseren nun genehmigten kurzfristigen, wissenschaftlich fundierten Zielen für 2031 erhöhen wir unser Engagement nochmals. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Verpflichtungen einhalten und die vielfältigen Herausforderungen mit neuen Technologien und unserer innovativen Denkweise meistern werden. Um erfolgreich zu sein, müssen wir mit allen Partnern entlang unserer Lieferkette zusammenarbeiten, um so die Lieferkette für frische Lebensmittel noch nachhaltiger zu gestalten."Laden Sie die IFCO-Roadmap to Net Zero herunter: Die Dekarbonisierung der globalen Lieferkette für frische Lebensmittel vorantreiben. https://www.ifco.com/net-zero-roadmapÜber IFCO IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für frische Lebensmittel und bedient Kunden in 50+ Ländern. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 380 Millionen wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (RPCs), die jedes Jahr für 2 Milliarden Sendungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Eiern, Brot und anderen Artikeln von Lieferanten an Lebensmitteleinzelhändler verwendet werden. IFCO RPCs sorgen für eine bessere Lieferkette für frische Lebensmittel, indem sie Frische und Qualität schützen und Kosten, Lebensmittelabfälle und Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Mehr: www.ifco.com | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS (https://www.linkedin.com/company/28877/)Über die Science Based Targets Initiative Die SBTi unterstützt Unternehmen bei der Festlegung glaubwürdiger, wissenschaftlich fundierter Ziele im Einklang mit der Klimawissenschaft. SBTs tragen dazu bei, einen Weg zu einem zukunftssicheren Wachstum zu definieren, der im Einklang mit dem im Pariser Abkommen empfohlenen 1,5-Grad-Pfad steht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Iñigo Canalejo, Vizepräsident für ESG und strategisches Marketing, marketing@ifco.com
Original-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuell