Die PQE Group das renommierte Life-Science-Beratungsunternehmen, schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Wachstum von 10% und einem nach oben korrigierten Umsatz von über 100 Millionen Euro ab. Das weltweit tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Italien, das als bevorzugter Berater von Pharma- und Medizintechnikunternehmen sowie von KMUs auf der ganzen Welt bekannt ist, wertet diesen Erfolg als Beweis für seine Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und strategische Vision inmitten der komplexen globalen Landschaft.

In einer Zeit, in der viele Unternehmen mit geopolitischen Herausforderungen, Krisen und Inflationsraten zu kämpfen haben, zeichnet sich die PQE Group nicht nur durch ihre Widerstandsfähigkeit, sondern auch durch ihre Fähigkeit aus, in unsicheren Zeiten zu gedeihen und bei allen Finanzindikatoren ein positives Wachstum zu verzeichnen, erklärte Gilda D'Incerti Geschäftsführerin und Gründerin der PQE Group. "Dieser Erfolg ist auf eine sorgfältige Planung, strategische Investitionen in Spitzentechnologien und eine Unternehmenskultur zurückzuführen, die auf Flexibilität und Innovation setzt ."

Das kürzlich abgeschlossene Jahr der PQE Group ist durch einen ausgeprägten Fokus auf Prozessoptimierung und digitale Investitionen gekennzeichnet. Nachdem das Unternehmen das Jahr 2022 mit einem bemerkenswerten Umsatzanstieg von 68 im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen hatte, führte es 2023 eine robuste Reorganisationsstrategie durch, mit der die PQE Group ihre höchste Effizienz erreichte. Eine treibende Kraft hinter der verbesserten Nettoumsatzmarge ist das Engagement des Unternehmens für Prozesseffizienz, das als Katalysator für eine bedeutende Innovationsphase dient.

Ein Beispiel dafür ist die Gründung von ReSQ-Up der internen Vertragsforschungsorganisation (CRO) der Gruppe, die Unternehmen in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Start-ups und Forschungsinstituten bei der klinischen Erprobung innovativer Produkte unterstützt. ReSQ-Up führt ein neues Paradigma in der klinischen Forschung ein, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Gesundheit von Frauen und der Anwendung von therapeutischem Cannabis. Parallel dazu hat die PQE Group ihre globale Präsenz mit der Eröffnung neuer Büros in Kanada, Saudi-Arabien, Irland und Singapur auf insgesamt 46 Büros weltweit und 26 juristische Personen erweitert. Diese strategische Expansion zielt darauf ab, die PQE Group mit aufstrebenden Märkten, insbesondere in Südostasien, zu verbinden.

Stefano Carganico, Innovationsleiter der PQE Group, hob das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit hervor und erklärte: "Wir haben strategisch in digitale und umweltfreundliche Lösungen investiert; dies steigert nicht nur unsere Effizienz, sondern trägt auch zum Umweltschutz bei. Nach Jahren des rasanten Wachstums und der Konsolidierung haben wir uns ehrgeizigere und langfristige Ziele gesetzt und die Nachhaltigkeit in unseren strategischen Prozess integriert

