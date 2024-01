PTA-DD: medondo holding ag: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: medondo holding ag: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 29.01.2024

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta/30.01.2024/15:35) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Jürgen Rotter 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Berichtigung Berichtigung Volumen 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name medondo holding ag b) LEI 529900NZYUC5IBOIDC88 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0008131350 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 0,966322 EUR 4.831,61 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,9663 EUR 4.831,61 EUR e) Datum des Geschäfts 29.01.2024 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR

(Ende)

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

