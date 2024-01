Roche erhält IDC-Auszeichnung "Best in Future of Intelligence" für die Umsetzung der Data-Mesh-Strategie im großen Maßstab mit Immuta

LONDON, 30. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY), eines der weltweit größten Pharmaunternehmen, wurde mit der IDC-Auszeichnung Future Enterprise Best in Future of Intelligence EMEA für seine Enterprise Self-Service-Datenplattform ausgezeichnet, die Immuta® für den Datenschutz und die fein abgestufte Zugriffskontrolle sowohl auf zentraler als auch auf Domänenebene nutzt. IDC ist ein weltweit führender Anbieter von Marktinformationen und Beratungsdiensten. Mit der Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die in den Bereichen Innovation, digitale Transformation und betriebliche Exzellenz führend sind. Im ersten Jahr seines Bestehens wurden für das Programm Bewerbungen aus über 15 Branchen und von über 600 Unternehmen eingereicht.

Die Auszeichnung wird Roche für die Umstellung der Datenplattform verliehen, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, mehr als 200 neue Datenprodukte zu entwickeln, was zu einem Nutzen von über 50 Millionen USD geführt hat. Das 125 Jahre alte multinationale Unternehmen arbeitete mit Immuta und anderen Anbietern zusammen, um erfolgreich ein unternehmensweites Datennetz in großem Maßstab aufzubauen. Das Unternehmen verließ sich nicht mehr auf ein zentrales IT-Team, das allein für Datenanfragen zuständig war, sondern führte ein dezentralisiertes Dateneigentum für mehrere Geschäftsbereiche in 90 Ländern auf der ganzen Welt ein. Mit diesem neuen Ansatz konnten sie neue Datenprodukte schneller auf den Markt bringen und den Nutzern einen schnellen Selbstbedienungszugang zu den Daten ermöglichen.

Die IDC Future Enterprise Best in Future of Intelligence EMEA Auszeichnung würdigt Unternehmen, die bei der Synthese von Informationen innovativ sind, und würdigte die Datenverflechtungsstrategie von Roche als herausragendes Beispiel für die Bereitstellung von Erkenntnissen in großem Umfang und die Entwicklung und Förderung einer Datenkultur.

Pierre Alexandre Fischer, Global Informatics, Data Platform Product Line Lead bei Roche: "Wir freuen uns, dass wir mit dem IDC Future Enterprise Best in Future of Intelligence Award ausgezeichnet wurden. Mit der Unterstützung von Immuta und unseren anderen Kernpartnern haben wir unsere Fähigkeit, zeitnahe, datengestützte Entscheidungen zu treffen, erheblich verbessert und unsere Mitarbeiter in die Lage versetzt, optimal auf die Herausforderungen des globalen Pharmasektors zu reagieren. Unsere Strategie der digitalen Transformation unterstützt unsere übergeordneten Geschäftsziele, transformative, innovative, funktionsübergreifende Datenprodukte und Lösungen für den Datenaustausch in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens zu entwickeln und unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeitern, Partnern, Stakeholdern und vor allem den Patienten, denen wir dienen, zu erfüllen."

"Die Datensicherheitsplattform von Immuta ermöglicht es Roche, die Kontrolle des Datenzugriffs sowohl auf globaler als auch auf Domänenebene zu automatisieren. So können die Datenteams Datenprodukte in der Gewissheit erstellen, dass sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten, und haben gleichzeitig die Kontrolle darüber, wer im Unternehmen auf welche Daten zugreifen kann", so Claude Zwicker, Data Security Architect bei Immuta. "Bei Roche wurde das Vertrauen in die Daten geschaffen, da die Infrastruktur zu Beginn der Implementierung eingerichtet wurde, um konsistente und konforme Datenrichtlinien über mehrere Länder hinweg zu gewährleisten."

"Mit seiner groß angelegten Data-Mesh-Initiative, die sowohl eine kulturelle als auch eine technologische Transformation umfasst, hat Roche Enterprise Intelligence nahtlos in seine Organisation integriert", so Neil Ward-Dutton, VP, AI, Automation and Analytics Europe, IDC. "Die Fähigkeit von Roche, effizienter zu arbeiten, Verschwendung zu beseitigen und Kosten zu senken, verschafft dem Unternehmen einen Vorteil in einem sich schnell verändernden, hoch innovativen Bereich."

