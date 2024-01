Tagesausblick für 31.01.: DAX - Anleger atmen kurz durch. Fed und Tech-Zahlen im Blickpunkt.

Der DAX® kratzte zwar an der Marke von 17.000 Punkten. Ein Ausbruch gelang jedoch nicht. Noch nicht. Heute Abend und morgen werden einige US-Tech-Riesen Zahlen melden. Die Erwartungen sind zwar hoch. Enttäuschungen sind nicht ausgeschlossen. Möglicherweise gibt es jedoch positive Überraschungen. Morgen Abend folgt die Fed-Zinsentscheidung. Dabei werden die Investoren vor allem den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell folgen und auf Hinweise auf eine mögliche Zinssenkungen warten.

An den Anleihemärkten gaben die Wertpapiere die gestrigen Zugewinne mehrheitlich wieder ab. Vor allem bei Kurzläufern wie den 2-jährigen Papieren zogen die Renditen deutlich an. Morgen könnte es im Rahmen der Fed-Entscheidung zu weiteren Schwankungen kommen. Bei den Edelmetallen zeigten sich heute teils größere Schwankungen. Dabei stieg der Goldpreis zeitweise auf 2.050 USD - schloss jedoch auf Vortagesniveau. Palladium, Platin und Silber mussten einen Teil ihrer gestrigen Gewinne heute abgeben. Der Ölpreis stagnierte im Bereich des gestrigen Schlussstands. Damit konnte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil die 200-Tage-Durchschnittslinie zunächst bestätigen. Die nächste Hürde liegt bei 84,80 USD.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero hat das Aktienpakets an Deliveroo mit einem hohen Verlust verkauft. Dies sorgte für einen erneuten Kurssturz. Bei Dr. Ing. Porsche deutet sich eine Trendwende an. Fresenius kann von positiven Analystenkommentaren heute nicht profitieren. Hapag Lloyd legte vorläufige Daten vor. Demnach brach der Gewinn deutlich ein. Die Aktie tauchte daraufhin unter die Marke von EUR 150. Infineon pendelte seit Tagen in einer engen Range zwischen EUR 33,25 und EUR 34,70. Am 6. Februar öffnet der Halbleiterhersteller die Bücher. Jungheinrich sackte unter eine wichtige Kreuzunterstützung. Hintergrund war eine Herabstufung eines Analysten.

Morgen werden unter anderem Atoss Software, Banco Santander, Boeing, GlaxoSmithKline, H&M, Mastercard, Novartis und Qualcomm Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.000/17.087/17.166 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.687/16.700/16.753/16.792/16.858/16.947 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben. Der Ausbruch über 17.000 Punkte gelang jedoch nicht. Vielmehr pendelte der Leitindex im weiteren Verlauf mehrheitlich zwischen 16.955 und 16.980 Punkten. Die Kreuzunterstützung bei 16.947 Punkten wurde damit bestätigt und der Aufwärtstrend bleibt intakt. Gelingt der Ausbruch über 17.000 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 17.087 Punkte (138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis 17.166 Punkte (161,8%-Retracementlinie). Bei Rücksetzern unter 16.947 Punkte droht eine Konsolidierung bis 16.858 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 08.12.2023 - 30. 01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2019 - 30.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.