© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rogelio V. Solis



UPS will 12.000 Stellen streichen. Grund sind enttäuschende Quartalszahlen aufgrund der Herausforderungen im E-Commerce. Aber auch die Auswirkungen eines Tarifkonflikts spielen eine Rolle. Die Hintergründe. UPS-Chefin Carol Tome kommentierte die Entwicklungen mit den Worten: "Der Markt für kleine Pakete in den USA wird ohne Amazon wahrscheinlich um weniger als ein Prozent wachsen". Finanzchef Brian Newman fügte hinzu, dass die Lohnkosten in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 voraussichtlich um fast 500 Millionen US-Dollar höher ausfallen werden als vom Unternehmen erwartet. Im vierten Quartal musste UPS einen Gewinnrückgang hinnehmen, was auf die Verlangsamung des Online-Handels …