Shurick Agapitov, visionärer Autor und Gründer von Xsolla, hat heute sein richtungsweisendes neues Buch "Once Upon Tomorrow" (zu Deutsch etwa: Es war einmal in der Zukunft) veröffentlicht. Dieses wegweisende Werk liefert eine transformative, visionäre Sichtweise auf das Metaversum, die sich deutlich von den Mainstream-Darstellungen unterscheidet. Das Buch von Agapitov regt zum Nachdenken an und erkundet die Möglichkeiten und das Potenzial des Metaversums. Es liefert eine ganz andere Perspektive, die sich deutlich von den Ansichten unterscheidet, die bei Branchenkonferenzen und von CEOs aus der Technologiebranche häufig dargelegt werden.

"In «Once Upon Tomorrow» stelle ich eine Vision des Metaversums als einen riesigen integrativen und transformativen Raum vor. Es handelt sich dabei nicht nur um eine digitale Grenze, sondern um einen Raum, in dem Kreativität, Innovationskraft und Selbstbestimmung zusammenfließen. Dieses Buch ist meine Einladung an Kreative, Denker und Träumer in aller Welt, sich an der Gestaltung einer Zukunft zu beteiligen, in der die Technologie das menschliche Potenzial erweitert und eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten fördert. Das Metaversum, so wie ich es sehe, bedeutet nicht Kontrolle oder Beschränkung, sondern die Befreiung der kollektiven Kreativität und des Unternehmergeistes, der in jedem von uns steckt", so Shurick Agapitov, Gründer von Xsolla und gefeierter Autor von "Once Upon Tomorrow".

"Once Upon Tomorrow" erforscht das ungenutzte Potenzial des Metaversums und zeigt dessen Fähigkeiten auf, aufstrebende und etablierte Marken miteinander zu verbinden, unvergessliche Kundenerlebnisse zu schaffen und Kulturen in aller Welt zu bereichern. Agapitov betont die Rolle des Metaversums bei der Demokratisierung von Chancen und beim gleichberechtigten Zugang zu richtungsweisenden Technologien. Seine Vision geht über bloße technologische Innovationen hinaus und unterstreicht das Potenzial des Metaversums, die Urheber von Inhalten aus aller Welt zu stärken und für ihre Arbeit zu entlohnen. Das Buch weist auch auf die bedeutenden Auswirkungen des Metaversums auf die Bildung hin, die Kindern und Erwachsenen weltweit Hoffnung und Chancen bieten. Agapitov plädiert für ein dezentrales Metaversum, das sich von der Dominanz des Silicon Valley löst und die Kontrolle, das Gewinnpotenzial und die Freiheit in die Hände kreativer Gemeinschaften legt.

"Once Upon Tomorrow" ist nicht nur ein Buch über das Metaversum. Es ist eine Roadmap in eine Zukunft, in der die Technologie der Menschheit in all ihrer Vielfalt dient und die finanzielle, soziale und kreative Inklusion fördert. Agapitov stellt sich eine Zukunft vor, in der sich jede verbraucherorientierte Branche, von der Mode über das Gesundheitswesen bis hin zur Unterhaltungsbranche, grundlegend verändert. Das Buch untersucht auch die potenziellen Auswirkungen des Metaversums auf die Bereiche Business-to-Business, Bildungswesen, Stadtplanung, zwischenstaatliche Beziehungen und gemeinnützige Arbeit.

Die Erkenntnisse von Agapitov im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Technologie, von den Anfängen von Instagram und Snapchat bis zur Zukunft virtueller Anwendungen, ist einer der Höhepunkte des Buches. Der Autor erörtert die Rolle der verschiedenen Technologieakteure, darunter Internet-Hosting-Anbieter, Website-Entwickler, Cloud-Computing-Experten und Infrastrukturingenieure, sowie den ständigen Bedarf an innovativen Netzwerken und moderner Hardware. "Once Upon Tomorrow" ist ein visionäres Werk, das die Leser dazu einlädt, das Metaversum und sein grenzenloses Potenzial neu zu überdenken.

Weitere Informationen und Bezugsmöglichkeit unter: onceupontomorrow.com

Über Shurick Agapitov

Als Gründer von Xsolla Inc. ist Shurick Agapitov ein hoch angesehener Vordenker und Berater in den Bereichen Gaming, Web3, Metaversum und Finanztechnologie. Sein richtungsweisendes Videospielunternehmen integriert die Blockchain-Technologie und bietet Entwicklern innovative Tools und Serviceleistungen für einen effizienteren Spielbetrieb und Vertrieb. Mit weltweiter Präsenz, darunter Niederlassungen in Los Angeles, Berlin und Seoul, gestaltet Xsolla unter der Leitung von Shurick die Zukunft von Gaming und Metaversum und fördert eine dezentralere, integrativere Branche.

Weitere Informationen über Shurick Agapitov finden Sie unter themarque.com oder auf LinkedIn.com

Über Xsolla

Xsolla ist ein global operierendes Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Paket an Tools und Serviceleistungen, die speziell für die Videospielebranche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausende von Spieleentwickler und -verlagen jeder Größe dabei unterstützt, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovatives, marktführendes Unternehmen im Bereich des Spielehandels hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs und Marketings sowie der Monetarisierung zu lösen, um die Kooperationspartner des Unternehmens dabei zu unterstützen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles (Kalifornien/USA) und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

