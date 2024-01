© Foto: Dall-E



Die wirtschaftliche Kluft zwischen den USA und der Euro-Zone nimmt zu. Während die USA dynamisch wachsen, hinkt Europa hinterher - die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten deuten auf eine weitere Vertiefung hin.Wirtschaftswachstum zeigt große Unterschiede Die Kluft könnte kaum größer sein. Während die Wirtschaft in den USA boomt, hinkt Europa, insbesondere aber Deutschland hinterher. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten US-Daten zum Wirtschaftswachstum zeigten beeindruckende 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Euro-Zone konnte sich mit einem Plus von 0,1 Prozent über den Zielstrich retten - und musste dabei ohne Deutschland auskommen, dessen Wirtschaft im vergangenen Jahr um …