Fortgeschrittene Informationen jetzt auch für Führungspersonal und uniformierte Polizeibeamte zugänglich

Siren, das Unternehmen, das eine All-in-One-Ermittlungsplattform für Polizei- und Sheriff-Departments, Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden bereitstellt und Fusion Centers und High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTAs) anbietet, hat im Rahmen seiner neuesten Version und seines Siren for Law EnforcementProdukt-Bundles eine neue KI-gestützte Suche mit mobilem Zugriff eingeführt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240125271569/de/

New Simplified Search (Photo: Business Wire)

Siren bietet ein komplettes Paket von Ermittlungsinstrumenten für aktuelle Herausforderungen wie polizeiliche Überprüfungen, "Smash and Grab"-Gewalt, VIP-Schutz, Menschenhandel, Kriminalität in der Lieferkette und Sicherheit im Seeverkehr.

Siren verknüpft lokale Verschlusssachen mit Daten von externen Anbietern sowie mit Daten aus öffentlichen Quellen (OSINT), um Muster, Akteure und Ereignisse zu erkennen. Siren ist jetzt auch auf mobilen Geräten verfügbar, um den Beamten an vorderster Front eine zusätzliche Sicherheitsebene zu bieten.

Die neue KI-gesteuerte Suche reduziert die Komplexität bei der Verknüpfung unterschiedlicher Informationen drastisch. Komplexe Verknüpfungen können von jedem einzelnen Mitarbeiter eines beliebigen Departments mit Hilfe einer einfachen sprachbasierten Suche hergestellt werden, ohne dass analytische Fähigkeiten erforderlich sind. Nach den Untersuchungen von Siren dauert es mindestens sechs Monate, bis ein neuer Analyst produktiv wird. Durch die einfache Schnittstelle wird die Arbeitslast auf natürliche Weise verteilt.

Mit Siren können Polizisten vor kriminellen Interaktionen und Razzien vor Ort von einem mobilen Gerät aus Hintergrundüberprüfungen bei Verdächtigen, Unternehmen und Immobilien durchführen. Die neue Siren-Innovation bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die das Risiko unerwarteter Gefahren reduziert und schnell umsetzbare Hinweise liefert

"Einfach ist schwer, und genau das haben wir mit Siren 14 erreicht", so John Randles, CEO von Siren. "Siren kann jetzt komplexe vernetzte Informationen für das Führungspersonal und die uniformierte Polizei bereitstellen, ohne dass eine Ausbildung in Datenwissenschaft erforderlich ist. Es ist eine einfache Suche, genau wie im Internet oder beim Online-Einkauf", schloss er.

"Die neue Suchfunktion in Siren wird die Kontrolle über grundlegende Ermittlungen und Sicherheitsprüfungen wieder in die Hände derjenigen legen, die sie am dringendsten benötigen", sagte die Siren-Kundin Kathleen Miles, Head of Client Relations und Mitbegründerin von Ex Arca, einem Open-Source-Research-Unternehmen. "Siren Mobile bedeutet, dass sich die Nachrichtendienstteams auf die Arbeit konzentrieren können, für die sie ausgebildet sind", fügte sie hinzu.

"Siren ist jetzt für das gesamte Departement zugänglich, was eine völlige Umstellung darstellt. Eine solche Demokratisierung der Intelligenz ist eine Veränderung, die es in zwanzig Jahren Technologie noch nicht gegeben hat", kommentierte Bob Griffin, Chairman von Siren.

Über Siren

Siren ist eine allumfassende Ermittlungsplattform, die von Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendiensten und Unternehmen zum Schutz von Personen, Vermögenswerten und Netzwerken eingesetzt wird. Siren verknüpft Daten aus offenen Quellen, Anbietern und geheimen Quellen, um unzusammenhängende Informationen zu ermitteln. Die patentierte Technologie von Siren ist einzigartig suchbasiert und bietet eine einfache Schnittstelle und fortschrittliche Berichte für Ermittlungen in Unternehmensgeschwindigkeit und -größe.

Im November 2023 erreichte Siren Platz 9 der Technology Fast 50 von Deloitte. Siren erhielt 2023 eine Finanzierung in Höhe von 12 Millionen EUR und wurde 2020 zu einem Gartner Cool Vendor ernannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.siren.io.

